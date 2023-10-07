На скрине показан пример такого запроса

Причина: эти запросы очень надоедливы. И я никогда этими ярлыками не пользуюсь (думаю, что я не одинок в этом).

Хочу уточнить: я предлагаю сделать опционально отключаемым сам программный механизм, код в браузере, благодаря которому сайты выдают такие запросы. Или же, как вариант, пусть работает блокировка с автоотказом по отношению к таким запросам. Подчеркну, что этой назойливой технологией, к сожалению, пользуются очень многие сайты, это актуальная проблема для пользователей. И ещё, к сожалению, я не знаю способа решить эту проблему на стороне юзера!