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Использование дискретного видеоадаптера для Vivaldi
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Итак, решил недавно проверить как будет работать Вивальди на дискретном мобильном видеоадаптере GTX 1650. Включил его в настройках графики виндовс. Все работает.
Но, как всегда, творится какая-то дичь.
Проблема: периодичеки браузер мигает черным экраном.
Решение нашел вот в этом видео.
Суть в том, чтобы в панели управления Nvidia, в настройках дисплея изменить сообщение о типе контента на дисплее.
Но беда не приходит одна, у меня в панели управления Nvidia такого раздела нет. Скорее всего это связано с тем, что у ноутов подрезан функционал.
Вопрос, как можно решить эту проблему другими методами? Может в реестре что поправить? Может флаги вивальди поменять? Или еще чего сделать?
У кого была похожая проблема? Как вы ее решили?
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Драйвера стоят последние версии. Панель управления из Microsoft Store. Как я понял другую панель Nvidia не выпускает.
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Пробовал крутить стандартные параметры графики в параметрах Windows. Переключал функции "планирование графичекского процессора с аппартным ускорением" и "оптимизация игр в полноэкранном режиме". Включал и выключал их вместе и по отдельности. Это никак не влияет.
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Если в настройках вивальди отключить аппаратное ускорение, то графика начинает обрабатываться на встроенном GPU.
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Это из-за того, что технически сейчас к видеокарте Nvidia не подключён ни один дисплей. Картинка же выводится через процессорную встройку. Может где-то есть в ноутовских утилитах переключалка типа "Всегда использовать дискретный гпу" или что-то в этом роде.
Ну или попробовать включить что-то, что будет выводить картинку через нвидию, и посмотреть не появился ли пункт.
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@sedative29rus said in Использование дискретного видеоадаптера для Vivaldi:
Может где-то есть в ноутовских утилитах переключалка типа "Всегда использовать дискретный гпу" или что-то в этом роде.
Ну вот в этой панели и должно быть. Посмотрю дома на ноуте, там как раз две видеокарты, а вторая как раз nVidia
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@sedative29rus said in Использование дискретного видеоадаптера для Vivaldi:
Это из-за того, что технически сейчас к видеокарте Nvidia не подключён ни один дисплей.
Игры же как то дискретной видяхой рендерятся
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@skapunker Вам нужно сделать так, чтобы не только игры рендерились дискретной, а вообще всё. Тогда настройка дисплея в панели нвидии появится.
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@sedative29rus said in Использование дискретного видеоадаптера для Vivaldi:
Вам нужно сделать так, чтобы не только игры рендерились дискретной, а вообще всё.
в биосе такой настрйки нет
насколько я понял, можно задаьт дискретный видеоадаптер только для конкретного приложения
в вивальди он же работает, я об этом выше писал, но проблема в том, что черным мигает окно периодически
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@sedative29rus said in Использование дискретного видеоадаптера для Vivaldi:
@skapunker Вам нужно сделать так, чтобы не только игры рендерились дискретной, а вообще всё. Тогда настройка дисплея в панели нвидии появится.
Это всё находится в панели Нвидии. Должно находиться.
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@kurai said in Использование дискретного видеоадаптера для Vivaldi:
Это всё находится в панели Нвидии. Должно находиться.
я и говорю нет там, нужен друго способ
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@skapunker said in Использование дискретного видеоадаптера для Vivaldi:
Может флаги вивальди поменять?
Можно попробовать:
chrome://flags/#enable-webgl-developer-extensions chrome://flags/#enable-webgl-draft-extensions chrome://flags/#cast-streaming-hardware-h264 chrome://flags/#cast-streaming-hardware-vp8 chrome://flags/#enable-cast-streaming-vp9 chrome://flags/#enable-cast-streaming-av1 chrome://flags/#enable-webgpu-developer-features
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@Capushon не помогло
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@skapunker https://www.youtube.com/watch?v=Muptjbnf-rI
Вот я что нашёл. Может в картинках будет понятнее.
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@sedative29rus said in Использование дискретного видеоадаптера для Vivaldi:
Вот я что нашёл. Может в картинках будет понятнее.
я это смотрел, ничего из этого у меня нет
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Вот еще что вычитал, типа ответ техподдержки.
*У вашего ноутбука Lenovo Ideapad Gaming, есть специальная технология под названием NVIDIA Optimus, которая в основном позволяет компьютеру переключать приложения с графического процессора NVIDIA на внутренний графический процессор, чтобы обеспечить лучшее время автономной работы.
Поскольку все видеовыходы Вашего ноутбука подключены к интегрированной видеокарте, в Панели Управления NVIDIA у вас и должна присутствовать только опция "Параметры 3D", поскольку другие параметры не нужно изменять с помощью нашей панели управления, интегрированная видеокарта от Intel / AMD обрабатывает эту часть. Все остальные функции вы можете настроить в панелях управления Intel/ AMD.
Надеюсь, данная информация Вам поможет. Если появятся еще вопросы, смело обращайтесь, мы на связи.*
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В БИОСе буков иногда выбирается видеоадаптер по умолчанию, там нет похожего?
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@Capushon said in Использование дискретного видеоадаптера для Vivaldi:
В БИОСе буков иногда выбирается видеоадаптер по умолчанию, там нет похожего?
неа
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А в панели управления встроенной видеокарты не может быть нужной настройки?