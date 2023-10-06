Итак, решил недавно проверить как будет работать Вивальди на дискретном мобильном видеоадаптере GTX 1650. Включил его в настройках графики виндовс. Все работает.

Но, как всегда, творится какая-то дичь.

Проблема: периодичеки браузер мигает черным экраном.

Решение нашел вот в этом видео.

Суть в том, чтобы в панели управления Nvidia, в настройках дисплея изменить сообщение о типе контента на дисплее.

Но беда не приходит одна, у меня в панели управления Nvidia такого раздела нет. Скорее всего это связано с тем, что у ноутов подрезан функционал.

Вопрос, как можно решить эту проблему другими методами? Может в реестре что поправить? Может флаги вивальди поменять? Или еще чего сделать?

У кого была похожая проблема? Как вы ее решили?