（原文在此）

修复了 macOS 菜单/直接匹配 – Vivaldi 浏览器快照 3152.3

在今天的快照中，我们修复了在新的 macOS 14.0 (Sonoma) 下运行时菜单栏损坏的问题。我们还有一个新的搜索功能。

￼ 作者：鲁阿里·厄德高

2023 年 10 月 2 日

直接匹配

直接匹配是一项新的可选搜索增强功能。它将您设备上本地搜索字段中的关键字与单个赞助商列表进行匹配。直接匹配仅匹配流行的品牌名称，并将有助于在财务上支持 Vivaldi，因此我们可以继续为您提供最好的网络浏览器。

最初，获利交易仅覆盖美国市场，因此只有配置为英语（美国）的用户才会默认启用直接匹配。

目前它仅在专用搜索字段中实现，但我们将来可能会在地址字段中启用它。

单击这些明确标记的链接将为 Vivaldi 赚取少量收入以支持持续开发。

即使不在美国，您也可以在设置中手动启用（或禁用）直接匹配以查看其实际情况（尽管即使启用，我们目前也不会在美国境外赚钱）。

为了保护隐私，不会将详细的用户数据发送给第三方，仅在单击直接匹配链接时才会发生重定向，并且不会保留用户点击的永久记录。

有关关键字如何映射到链接的详细信息可以在本地文件（“direct-match-mapping.json”）中找到。

变更日志：

[书签][键盘] Ctrl+Backspace 上的书签面板搜索字段焦点丢失：后续修复 (VB-99994)

[日历] 模板以操作类型命名，除非在保存之前选择“标题”字段 (VB-100350)

[日历] 通宵活动的模板在应用时被缩短为一小时长度 (VB-100352)

[直接匹配][快速拨号][搜索]建议集成 (VB-96032)

[macOS][菜单] macOS 14.0 Sonoma 中的菜单栏项目没有响应 (VB-99033)

（机翻，人肉校订）