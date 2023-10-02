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Помощь с выделением текста
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Раньше пользовался Chrome, когда переходишь в адресную строку то выбирается весь текст который можно удалить и с нуля писать то что хочешь.
В Vivaldi такого не происходит (либо сломал галками в настройках).
Ставить дополнительное поле поиска для этого не хочется.
Как сделать так чтоб в Vivaldi можно было при Лкм в адресную строку выбирался весь текст.
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sedative29rus
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@Ksamu, вот только после выделения УДАЛЯТЬ специально ничего не надо. Если что-то выделено и мы что-то вводим, все, что выделено заменяется тем, что мы вводим. Выделили и просто начали писать. Специальное удаление - лишнее действие. Все равно, что вместо кнопки Ок нажать сначала Применить и только потом Ок. Якобы, иначе не применится. Совершенно дурацкая привычка, передаваемая из уст в уста, из поколения в поколение. И это я ещё про Файл\Сохранить как при первом сохранении молчу.
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@sedative29rus said in Помощь с выделением текста:
спасибо