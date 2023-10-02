Раньше пользовался Chrome, когда переходишь в адресную строку то выбирается весь текст который можно удалить и с нуля писать то что хочешь.



В Vivaldi такого не происходит (либо сломал галками в настройках).



Ставить дополнительное поле поиска для этого не хочется.

Как сделать так чтоб в Vivaldi можно было при Лкм в адресную строку выбирался весь текст.