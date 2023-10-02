Установил, попользовался немного, но полноценно пользоваться пока не совсем удобно.

Будет ли настраиваемость интерфейса, пунктов меню?

Например адресная панель сверху неудобна, не хочется тянуться к нему через весь экран. Привык к положению снизу как в сафари и я.браузере. И открывать меню снизу также проще, может даже свайпом нижней панельки вверх

Вкладки закрывать проще также свайпом, тыкать на крестик жутко неудобно.