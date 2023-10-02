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О версии vivaldi на ios
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Установил, попользовался немного, но полноценно пользоваться пока не совсем удобно.
Будет ли настраиваемость интерфейса, пунктов меню?
Например адресная панель сверху неудобна, не хочется тянуться к нему через весь экран. Привык к положению снизу как в сафари и я.браузере. И открывать меню снизу также проще, может даже свайпом нижней панельки вверх
Вкладки закрывать проще также свайпом, тыкать на крестик жутко неудобно.
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Shpankov Vivaldi Team
@xenakis said in О версии vivaldi на ios:
Установил, попользовался немного, но полноценно пользоваться пока не совсем удобно.
Будет ли настраиваемость интерфейса, пунктов меню?
Например адресная панель сверху неудобна, не хочется тянуться к нему через весь экран. Привык к положению снизу как в сафари и я.браузере. И открывать меню снизу также проще, может даже свайпом нижней панельки вверх
Вкладки закрывать проще также свайпом, тыкать на крестик жутко неудобно.
Да, мы будем работать и над новыми функциями, и над новыми настройками. Панель внизу - самый популярный запрос.
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@Shpankov said in О версии vivaldi на ios:
@xenakis said in О версии vivaldi на ios:
Установил, попользовался немного, но полноценно пользоваться пока не совсем удобно.
Будет ли настраиваемость интерфейса, пунктов меню?
Например адресная панель сверху неудобна, не хочется тянуться к нему через весь экран. Привык к положению снизу как в сафари и я.браузере. И открывать меню снизу также проще, может даже свайпом нижней панельки вверх
Вкладки закрывать проще также свайпом, тыкать на крестик жутко неудобно.
Да, мы будем работать и над новыми функциями, и над новыми настройками. Панель внизу - самый популярный запрос.
Хм, если панель внизу - самый популярный запрос, то почему народ на десктопе использует панель вкладок сверху, а не снизу? Панель задач внизу, ярлыки листов в Excel внизу. Удобно же, когда единообразие.
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Shpankov Vivaldi Team
@Nikolay68 said in О версии vivaldi на ios:
Хм, если панель внизу - самый популярный запрос, то почему народ на десктопе использует панель вкладок сверху, а не снизу?
Это самый популярный запрос для мобильной версии - чтобы одной рукой работать.
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@Shpankov said in О версии vivaldi на ios:
@Nikolay68 said in О версии vivaldi на ios:
Хм, если панель внизу - самый популярный запрос, то почему народ на десктопе использует панель вкладок сверху, а не снизу?
Это самый популярный запрос для мобильной версии - чтобы одной рукой работать.
Я понял, просто у меня на десктопе она тоже внизу. Там же Панель задач, там же ярлычки листов в Excel. Удобно и единообразно.