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Vivaldi для IOs занимает много места
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Приветствую.
Вивальди на моем IPad mini занимает много места по сравнению с другими браузерами. Сразу после установки размер приложения 135 Мб. После первого запуска (открыл всего пару страниц) размер увеличивается до примерно 600 Мб. Через полчаса серфинга (открыл пару десятков страниц) размер приложения уже 1,5 Гб. А еще немного позже - 2,5 Гб. Сделал Hard reset - размер уменьшился с 2,5 Гб до 1,4 Гб. Что все равно достаточно много, если учесть, что размер других браузеров не превышает 500-600 Мб.
Провел такой эксперимент: Открыл одну и ту же страницу в Вивальди и другом браузере. В Вивальди размер приложения сразу же увеличился на 200-300 мб, в другом браузере всего на 30 мб.
Кроме того, заметил, что иногда размер Вивальди уменьшается сам. Как правило после выгрузки приложения из памяти. Но не сильно и при следующих запусках размер все равно растет. 2,5 Гб - это было максимальное зафиксированное мной значение. Сейчас размер приложения колеблется от 1,5 до 1,8 Гб. Размеры приложение смотрел через пункт в настройках iOs "Хранилище Ipad".
Мое устройство: IpadMini 2019, iOs 17.0.2, У устройства "всего" 64Гб памяти, поэтому размер браузера в 2 Гб немного напрягает, тем более, что аналоги занимают значительно меньше места.
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Shpankov Vivaldi Team
Vivaldi кэширует много данных, чтобы ускорить работу в сети. Так что у вас вполне нормальная ситуация. Можете попробовать сбрасывать данные просмотра время от времени, но, мне кажется, вам так будет больше проблем.
Кстати, попробуйте поработать в приватных вкладках и посмотрите, что будет происходить после выхода из них.
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Semenov-Sherin
Я недавно настраивал телефон племяннику, и у него Яндекс отхватил себе 2.5ГБ кэша, так что для браузеров это почти норма. Но у меня самого Vivaldi на ПК недавно жрал всю оперативу на старте, так что всякое бывает. Иногда баг - это действительно баг. Но в вакууме я бы списал это на то, насколько активно вы пользуетесь браузером. Наверняка через пару дней и другие браузеры перевалят за гигабайт.
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@Semenov-Sherin
В том-то и дело. До Вивальди использовал Brave, несколько месяцев. Размер - 450 Мб. Для эксперимента поставил еще Яндекс браузер. При установке он занял 350 Мб. Побродил по интернету полчаса, стало 500 Мб. А Вивальди буквально за десяток посещенных страниц с 600 Мб увеличивается до 1,5 гб.
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Попользовался еще. Кажется, размер браузера стабилизировался на 1,5 Гб. Теперь каждая новая страница не отжирает сразу 200 Мб памяти устройства, а всего лишь 10-20 Мб. Это же касается и приватных вкладок.
Посмотрю, что будет дальше. Если так и останется в пределах 1,5-1,7 Гб, то нестрашно, а вот больше 2 Гб - не очень приятно.
Меня смущает то, что аналоги жрут значительно меньше - в 2-3 раза.
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Shpankov Vivaldi Team
@shurik842 said in Vivaldi для IOs занимает много места:
Попользовался еще. Кажется, размер браузера стабилизировался на 1,5 Гб. Теперь каждая новая страница не отжирает сразу 200 Мб памяти устройства, а всего лишь 10-20 Мб. Это же касается и приватных вкладок.
Посмотрю, что будет дальше. Если так и останется в пределах 1,5-1,7 Гб, то нестрашно, а вот больше 2 Гб - не очень приятно.
Меня смущает то, что аналоги жрут значительно меньше - в 2-3 раза.
Ну, у аналогов и нет столько функций, как у нас.
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Ну что сказать. Все-таки как-то неправильно работает Вивальди с кэшем. За 4 дня использования размер приложения вырос до 4 гб. Хардрезет устройства уже не помогает. В первый раз с помощью этого метода сбросил размер с 2,5 Гб до 1,3 Гб.
Попробовал использовать встроенную функцию очистки истории и кэша. Отметил первые 3 пункта: Очистка истории, куки и файлов в кэше. После первого использования этой опции размер приложения увеличился с 1,7 Гб до 2,1 Гб. Попользовался браузером еще какое-то время и опять использовал эту опцию. Всего 4 раза. Каждый раз размер браузера увеличивался на 100-300 Мб.
Выгрузка приложения из памяти устройства практически ничего теперь не дает. Размер уменьшается на 200 Мб максимум.
И стабильно после каждой сессии работы в браузере происходит увеличение размера.
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@shurik842 said in Vivaldi для IOs занимает много места:
И стабильно после каждой сессии работы в браузере происходит увеличение размера.
Вы что-нибудь скачиваете во время рабочей сессии? Не знаю, как реализовано отображение хранилища в iOS, но может он показывает и загруженные файлы?
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@kurai
Нет. Ничего не скачивал. В основном читал статьи, т.е. текст и картинки. Даже ютуб не смотрел.
П.С.
Кажется я нашел одну из проблем. Это модуль блокировки рекламы.
Первый эксперимент:
- Установил браузер. Размер 165 Мб.
- Запустил в первый раз. Появилось приветствие и стартовые настройки. Я обычно сразу выбирал опцию "Блокировать слежку и рекламу". Остальные настройки не трогал.
- Открыл страницу яндекса и статью на Лайфхакере. Больше ничего... Размер браузера 650 Мб.
- Закрыл браузер и выгрузил его из памяти. Размер 750 Мб.
- Запустил браузер. Никакие новые вкладки не открывал. Только две из прошлой сессии - яндекс и лайфхакер. Размер 900 Мб.
- Закрыл браузер. Размер 1,1 Гб.
- Еще 2 раза открыл и закрыл браузер. Каждый раз размер увеличивался на 150-200 Мб. В результате он стал 1,7 Гб.
Второй эксперимент:
Проделал все то же самое, что и выше, только на втором шаге не включал блокировку рекламы и слежки. Результат: Размер приложения после первого запуска всего 320 Мб вместо 650 Мб.
Затем открыл те же самые страницы (яндекс и лайфхакер). И несколько раз открыл-закрыл браузер. Размер 360 Мб. Т.е. он все равно увеличивается, но буквально на 5-10 Мб.
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@shurik842 сделайте, пожалуйста, подробный багрепорт.
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@kurai
Отправил багрепорт.
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@shurik842 said in Vivaldi для IOs занимает много места:
@kurai
Отправил багрепорт.
Спасибо.