Приветствую.

Вивальди на моем IPad mini занимает много места по сравнению с другими браузерами. Сразу после установки размер приложения 135 Мб. После первого запуска (открыл всего пару страниц) размер увеличивается до примерно 600 Мб. Через полчаса серфинга (открыл пару десятков страниц) размер приложения уже 1,5 Гб. А еще немного позже - 2,5 Гб. Сделал Hard reset - размер уменьшился с 2,5 Гб до 1,4 Гб. Что все равно достаточно много, если учесть, что размер других браузеров не превышает 500-600 Мб.

Провел такой эксперимент: Открыл одну и ту же страницу в Вивальди и другом браузере. В Вивальди размер приложения сразу же увеличился на 200-300 мб, в другом браузере всего на 30 мб.

Кроме того, заметил, что иногда размер Вивальди уменьшается сам. Как правило после выгрузки приложения из памяти. Но не сильно и при следующих запусках размер все равно растет. 2,5 Гб - это было максимальное зафиксированное мной значение. Сейчас размер приложения колеблется от 1,5 до 1,8 Гб. Размеры приложение смотрел через пункт в настройках iOs "Хранилище Ipad".

Мое устройство: IpadMini 2019, iOs 17.0.2, У устройства "всего" 64Гб памяти, поэтому размер браузера в 2 Гб немного напрягает, тем более, что аналоги занимают значительно меньше места.