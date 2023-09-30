@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:

Конечно уже файлов там не было, на это мега даёт всего пол года. У меня тоже пропали там файлы спустя полтора года но сам аккаунт с пустыми папками остался.

Какой смысл хранить учётную запись без своих файлов? Ну, вы сохранили возможность входа, только вошли на пустой сервис - все ваши статьи в блоге, почта, картинки и прочее содержимое исчезли. Но разве не ради этого вы хотите сохранить возможность входа в учётку?

К слову, мы ведь здесь дали пользователю право самому решать, сохранять учётку или нет. Это всё буквально в ваших руках. Если вы долго не заходили в свой аккаунт, вам придёт несколько писем с предупреждением, что учётка скоро будет удалена. Всё, что вам требуется сделать - только зайти в учётку один раз. После этого система перезапускается и ваша учётка будет сохраняться на ещё один длительный период, после которого снова начнётся отправка писем с предупреждением.

Так что мы постарались сделать всё удобно для пользователей, и, честно говоря, вы - единственный, кто предложил эту удобную систему поменять.