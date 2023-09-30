We will be updating the Forum on Wednesday, 18th of October between 12:30 and 14:30 (UTC) (see the time in your time zone). During this time you may experience some downtime. Thanks in advance for your patience. 🙂
Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.
-
Как известно Vivaldi удаляет учётную запись спустя пол года её неактивности. Считаю это неправильным решением так как за такой короткий период может произойти что угодно. Понятно что не хочется хранить такой массив данных пусть и без "весомого содержимого", но считаю что можно было-бы оставить учётку на более длительный срок, скажем 2 или 3 года. Вивальди же всё равно хранит данные удалённых аккаунтов дабы не создавали такой же, так почему-бы просто не отбирать их у старого пользователя так быстро.
-
@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
Понятно что не хочется хранить такой массив данных пусть и без "весомого содержимого", но считаю что можно было-бы оставить учётку на более длительный срок, скажем 2 или 3 года.
Зачем? Система будет уведомлять вас в течение некоторого времени.
@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
Вивальди же всё равно хранит данные удалённых аккаунтов дабы не создавали такой же, так почему-бы просто не отбирать их у старого пользователя так быстро.
Насколько я знаю, хранятся только имена пользователей.
-
@kurai said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
Понятно что не хочется хранить такой массив данных пусть и без "весомого содержимого", но считаю что можно было-бы оставить учётку на более длительный срок, скажем 2 или 3 года.
Зачем? Система будет уведомлять вас в течение некоторого времени.
Не понимаю зачем мне это, если цитирую:
@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
так как за такой короткий период может произойти что угодно
А что касается имени пользователя, то Вивальди могли-бы хранить его тогда вместе с паролем.
-
@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
за такой короткий период может произойти что угодно
Так и за год может произойти что угодно. И за два. И за три. Сколько тогда хранить неактивные аккаунты?
-
@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
А что касается имени пользователя, то Вивальди могли-бы хранить его тогда вместе с паролем.
Опять повторю свой глупый вопрос. Зачем?
Имя пользователя хранится потому, что при удалении своей учётной записи пользователь может оставить свои сообщения на форуме (например, с очень полезными советами), тогда сообщения присвоятся новому пользователю с тем же именем. То же самое с почтой — новому пользователю с именем удалённого аккаунта будет приходить почта от контактов предыдущего "владельца" почтового адреса.
А для чего хранить пароли?
-
@kurai Можно тогда вообще не удалять учётную запись раз создаётся столько "проблем". Неужели нельзя вообще не удалять? Всего 2 пункта логин и пароль. Про зачем забыли, всё предельно ясно и просто. А может не может за 2 или за 3 так это не пол года верно? Верно.
-
@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
Можно тогда вообще не удалять учётную запись раз создаётся столько "проблем".
Не можно. Сервера не резиновые.
-
@kurai said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
Можно тогда вообще не удалять учётную запись раз создаётся столько "проблем".
Не можно. Сервера не резиновые.
Хорошая отговорка. Но, нет.
Если не хочется тратиться на сервера, правильнее совсем их не заводить. Что касается неактивных учетных записей, то чаще всего они имеют небольшой объем. Человек когда-то зачем-то зарегистрировался. И когда необходимость пропала - больше не логинился. Это не значит, что УЗ ему не нужна. Приведу пример - когда появился сайт Mega (который от Кима Доткома) я там зарегистрировался и что-то туда закачал (фотки). Прошло много лет и недавно искал старые фото и, не найдя на своем компе, полез на Мегу. С удовлетворением узнал, что моя УЗ все еще работает.
А чем Вивальди хуже?
-
@gozhiy said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
А чем Вивальди хуже?
А Vivaldi - это файлохранилище?
-
@kurai said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
@gozhiy said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
А чем Вивальди хуже?
А Vivaldi - это файлохранилище?
Не, реально, сколько надо учёток зарегить чтобы сервер перегрузить? Триллиард?
Просто интересно.
-
@kurai said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
Не можно. Сервера не резиновые.
Не пойму как могут всего 2 слова которые не весят даже 1-го килобайта, могут влиять на не резиновость сервера. К тому же одно слово уже есть ))
Вобщем тут даже спора нет. Всё можно сделать, и если нет желания хранить всего 2 слова для постоянного доступа без срока давности, то можно хотя-бы увеличь срок ожидания пользователя. Собственно именно поэтому тема и создавалась чтобы обсудить эту несправедливость.
-
@kurai said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
А Vivaldi - это файлохранилище?
Тут он говорит не про файлохранилище, а про активный аккаунт после долгого "незахода" на него. Конечно уже файлов там не было, на это мега даёт всего пол года. У меня тоже пропали там файлы спустя полтора года но сам аккаунт с пустыми папками остался.
-
Shpankov Vivaldi Team
@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
Конечно уже файлов там не было, на это мега даёт всего пол года. У меня тоже пропали там файлы спустя полтора года но сам аккаунт с пустыми папками остался.
Какой смысл хранить учётную запись без своих файлов? Ну, вы сохранили возможность входа, только вошли на пустой сервис - все ваши статьи в блоге, почта, картинки и прочее содержимое исчезли. Но разве не ради этого вы хотите сохранить возможность входа в учётку?
К слову, мы ведь здесь дали пользователю право самому решать, сохранять учётку или нет. Это всё буквально в ваших руках. Если вы долго не заходили в свой аккаунт, вам придёт несколько писем с предупреждением, что учётка скоро будет удалена. Всё, что вам требуется сделать - только зайти в учётку один раз. После этого система перезапускается и ваша учётка будет сохраняться на ещё один длительный период, после которого снова начнётся отправка писем с предупреждением.
Так что мы постарались сделать всё удобно для пользователей, и, честно говоря, вы - единственный, кто предложил эту удобную систему поменять.
-
@Shpankov Почему я единственный предложил, так потому что другие об этом маленьком сроке хранения просто не знают либо им попросту плевать и они ни о чём не задумываются. Но у меня совсем другое видение этого где я и написал что "может произойти что угодно за такой короткий период" а это значит (плохо что я не упомянул об этом в теме) что мне нравится мой ник именно этой учётки, и я не хочу создавать другую новую а почта со всем остальным тут вообще не причём, я те же закладки всегда сохраняю ещё и локально для надёжности. Вот и всё. Тот же Гугл может хранить данные пользователя до двух лет а Мэйл ру так вообще бесконечно насколько мне известно. Да они огромные корпорации но не обязательно держать весь массив данных как это делает Гугл, Мэйл вон просто держит только регистрационные данные. Так вот почему-бы Вивальди не сделать что-то подобное просто сохранив хотя-бы на более длительное время доступ к самому аккаунту. Думаю это вполне справедливо и вполне достижимо.
-
Shpankov Vivaldi Team
@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
Так вот почему-бы Вивальди не сделать что-то подобное просто сохранив хотя-бы на более длительное время доступ к самому аккаунту. Думаю это вполне справедливо и вполне достижимо.
Мы и так храним длительное время. И есть очень простой способ сохранить свою учётную запись - просто войдите на пару секунд в свою учётную запись, когда получите уведомление о скором закрытии учётки. Неужели это вам так сложно сделать? Один клик. Всего один клик, который сэкономит нам десятки тысяч долларов ежегодно. Если вы не в курсе - мы до сих пор не вышли на самоокупаемость и компания живёт во многом за счёт личных средств своего основателя, Йона фон Тэчнера. Так что мы стараемся максимально оптимизировать свои затраты.
-
@Shpankov Ясно, я так вижу что фраза "за это короткое время может произойти что угодно" не понимается вообще никак. Хорошо, даю конкретный пример: - С человеком в жизни может пройзойти что угодно и он может попасть в такое место где интернета попросту нет. И ещё, просьбы кого-то чтоб заходили на твои аккаунты пока ты без благ цивилизации, могут быть банально забыты или тупо проигнорированы. Вот оно и получится что будет сложно "зайти раз в пол года".
Моё уважение основателю замечательного браузера Йону, но его решение хранить всего пол года даже учётную пару "логин-пароль" которые весят несколько байт, просто обескураживают. Добавить мне больше нечего, все аргументы по теме я привёл и думаю вот теперь уже, вся суть для полного понимания будет достигнута.
-
@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
@Shpankov Ясно, я так вижу что фраза "за это короткое время может произойти что угодно" не понимается вообще никак. Хорошо, даю конкретный пример: - С человеком в жизни может пройзойти что угодно и он может попасть в такое место где интернета попросту нет. И ещё, просьбы кого-то чтоб заходили на твои аккаунты пока ты без благ цивилизации, могут быть банально забыты или тупо проигнорированы. Вот оно и получится что будет сложно "зайти раз в пол года".
Моё уважение основателю замечательного браузера Йону, но его решение хранить всего пол года даже учётную пару "логин-пароль" которые весят несколько байт, просто обескураживают. Добавить мне больше нечего, все аргументы по теме я привёл и думаю вот теперь уже, вся суть для полного понимания будет достигнута.
Доверьте ваши аккаунты близкому человеку, которому вы доверяете, пока не вернётесь из тех самых мест, где нет интернета.
-
Shpankov Vivaldi Team
@MiLionik said in Увеличение времени хранения учётной записи либо её неудаление.:
@Shpankov Ясно, я так вижу что фраза "за это короткое время может произойти что угодно" не понимается вообще никак. Хорошо, даю конкретный пример: - С человеком в жизни может пройзойти что угодно и он может попасть в такое место где интернета попросту нет. И ещё, просьбы кого-то чтоб заходили на твои аккаунты пока ты без благ цивилизации, могут быть банально забыты или тупо проигнорированы. Вот оно и получится что будет сложно "зайти раз в пол года".
Моё уважение основателю замечательного браузера Йону, но его решение хранить всего пол года даже учётную пару "логин-пароль" которые весят несколько байт, просто обескураживают. Добавить мне больше нечего, все аргументы по теме я привёл и думаю вот теперь уже, вся суть для полного понимания будет достигнута.
Гипотетически можно придумать любые ситуации. Но мы живём в реальном мире, где надо эффективно расходовать те небольшие средства, что имеются в наличии. Возможно, когда компания разовьётся достаточно, мы сможем хранить учётные записи вечно, но пока один клик пользователя - это оптимальный вариант.
Пока, повторю, вы единственный, кто просит поменять существующие правила. Поэтому мы пока будем расходовать наши ресурсы на другие задачи, которые востребованы многими пользователями.
-
@kurai Я никуда не собирался а всего лишь привёл пример для ясности обозначенной фразы самой темы.
-
This post is deleted!