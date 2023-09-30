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Vivaldi не відкриває відео на повний екран
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petrushevskiy
Власне, всю проблему описано в заголовку. Через якийсь час роботи в браузері при бажанні відкрити відео на повний екран (YouTube, інший програвач - неважливо; подвійним кліком або функціональною клавішею в програвачі - неважливо) просто нічого не відбувається. Як можна вирішити проблему? Заздалегідь дякую. Як це відбувається - показують у записаному відео екрана.
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Спробуйте повторити на чистому профілі.