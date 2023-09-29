（原文在此）

大变更日志回归 – Vivaldi 浏览器快照 3149.7

在今天的快照中，我们进行了大量修复（我们知道您一直在等待），以及一个重大的 Chromium 改进。周末愉快！

￼ 作者：鲁阿里·厄德高

2023 年 9 月 29 日

只是对 VB-99651 的一些简单思考。为了保持完全透明，我们在一篇较旧的博客文章中讨论了我们的收入来源。在那篇文章中，我们提到，虽然部分收入包括各种搜索引擎交易，但使用 Google 搜索并不会在财务上增加 Vivaldi 的开发成本。

鉴于我们知道您（我们的忠实用户）希望为 Vivaldi 做出贡献，我们现在提供了一个更明显的小提醒，提醒您搜索交易与我们在浏览器中的收入之间的直接联系，以及您可能考虑提供帮助的其他方式。这包括列出与我们合作的其他搜索提供商。随着替代搜索引擎质量的提高，而且其中许多搜索引擎的隐私记录也明显更好，这并不是一件坏事。尽管如此，如果您确实想使用 Google，您可以简单地忽略此消息。事实上，您不需要做任何事情，我们仍然很乐意为您服务！

哦，是的，我们刚刚将版本号提高到了 6.4……不要对此进行太多解读，我们稍后会解释。

变更日志：

[地址栏][搜索字段]未从建议查询替换中删除提供商关键字 (VB-99791)

[书签][键盘] Ctrl+Backspace 时书签面板搜索字段中焦点丢失 (VB-99994)

[日历] 编辑事件或向日历添加事件无法正常工作。(VB-100007)

[日历] 在状态日志中，清除按钮通常不执行任何操作 (VB-100001)

[Chromium]升级至118.0.5993.33

[崩溃][开发者工具] 断开连接时 (VB-100361)

[崩溃][工作区] 关闭带有休眠选项卡的打开工作区的窗口 (VB-99800)

[扩展] 弹出窗口似乎缩小了 (VB-99147)

[扩展] 隐身窗口中的 Privacy Badger 选项菜单会使浏览器崩溃 (VB-99589)

[Feeds] 某些网站的重复 feed (VB-100170)

[游戏] 错误页面上的 Vivaldia 游戏链接不起作用 (VB-100071)

[键盘] 取消分配“加载图像”的默认快捷方式，因为它令人困惑 (VB-92932)

[邮件] 视图中有时会缺少附件图标（存在于邮件中）(VB-77629)

[邮件] 附件图像显示并与邮件视图重叠 (VB-96239)

[邮件] 在网络建立之前休眠触发后等待的连接尝试 (VB-100360)

[邮件] 图像渲染问题 (VB-94214)

[邮件] 附件图像和日历邀请的渲染不正确 (VB-100277)

[邮件] 来自 Spark Mail 的消息中的内联多部分被错误地认为是附件 (VB-98592)

[邮件] 密码更改不影响客户端 (VB-100325)

[邮件] 顶级面板项目缺少间距 (VB-100321)

[邮件] 重新启动时出现错误的工具栏（撰写而不是邮件详细信息）(VB-100066)

[注释] 删除所有空白行 (VB-99882)

[弹出窗口阻止程序] 阻止的弹出窗口列表可能会溢出弹出窗口并隐藏按钮 (VB-100216)

[搜索][地址栏] 使用关键字搜索会破坏在默认搜索引擎中搜索相同内容的能力 (VB-100264)

[快速拨号] 启用标题的小缩略图的视图不佳 (VB-79991)

[快速拨号] 导航排序更新 (VB-41145)

[快速拨号][设置]为选择 Google 搜索引擎的用户更新“支持 Vivaldi”消息 (VB-99651)

[同步​​][设置]使使用本机窗口选项不可同步 (VB-100293)

[Windows][设置]“本机窗口”模式下 V-Menu 按钮的对齐错误 (VB-98615)

（机翻，人肉校订）