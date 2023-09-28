Приветствую.

У меня проблемы с синхронизацией. Она работает, но только при открытии браузера. Т.е. для того, чтобы синхронизация сработала, надо закрыть браузер и потом заново его открыть.

Пошагово:

Есть ноутбук и компьютер с Windows 10 и IpadMini с IOs 17.0.1. Везде стоит последняя версия браузера. Вхожу везде в профиль, ввожу мастер-пароль. Отмечаю "Синхронизировать всё". На ноутбуке делаю заметку, добавляю пару статей в список для чтения, удаляю пару закладок. Перехожу на компьютер. Браузеры везде открыты. Изменений нет. Хотя, если открыть в настройках окно синхронизации, то время последней синхронизации будет после того, как я внес изменения. Закрываю браузер. Открываю заново. Изменения отобразились.

На IOs тоже самое. Нужно полностью выгрузить браузер из памяти. Т.е. пока браузеры запущены, никакие изменения не отображаются - ни изменения закладок, ни заметки, ни список чтения, ни облачные вкладки.

Пробовал удалить данные с сервера. Не помогло.

В чем может быть дело?