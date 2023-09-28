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Не работает синхронизация
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Приветствую.
У меня проблемы с синхронизацией. Она работает, но только при открытии браузера. Т.е. для того, чтобы синхронизация сработала, надо закрыть браузер и потом заново его открыть.
Пошагово:
- Есть ноутбук и компьютер с Windows 10 и IpadMini с IOs 17.0.1. Везде стоит последняя версия браузера.
- Вхожу везде в профиль, ввожу мастер-пароль. Отмечаю "Синхронизировать всё".
- На ноутбуке делаю заметку, добавляю пару статей в список для чтения, удаляю пару закладок.
- Перехожу на компьютер. Браузеры везде открыты. Изменений нет. Хотя, если открыть в настройках окно синхронизации, то время последней синхронизации будет после того, как я внес изменения.
- Закрываю браузер. Открываю заново. Изменения отобразились.
На IOs тоже самое. Нужно полностью выгрузить браузер из памяти. Т.е. пока браузеры запущены, никакие изменения не отображаются - ни изменения закладок, ни заметки, ни список чтения, ни облачные вкладки.
Пробовал удалить данные с сервера. Не помогло.
В чем может быть дело?
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Shpankov Vivaldi Team
Есть такая проблема - иногда возникает какой-то временной лаг и обновление происходит с запаздыванием. Разбираемся, ищем причину.
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@Shpankov Ок. Буду ждать решения. Уже привык к синхронизации в браузерах.