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Не работают клики мыши и нажатие клавиш.
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Такая проблема. Браузер не реагирует ни на какие клики мышью или нажатие клавиш. НО, сама анимация работает. Т. е. наводишь мышью на вкладку - она выделяется, появляется крестик, но при клике ничего не происходит. Также реагируют и все кнопки интерфейса, кнопка главного меню и даже кнопки "свернуть", "развернуть" и "закрыть" - работает анимация при наведении, но ни клик мышью, ни нажатие на клавишу не реагирует. Что делать? И не хотелось бы в процессе "лечения" потерять открытые вкладки.
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sedative29rus
@semmaxim said in Не работают клики мыши и нажатие клавиш.:
И не хотелось бы в процессе "лечения" потерять открытые вкладки.
Если синхронизация включена, то можно поставить копию браузера, выбрав в установщике тип "Автономно", включить синхронизацию в нём и открыть все вкладки из рабочего браузера с помощью кнопки в виде облачка.
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sedative29rus
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@sedative29rus Всё, что там перечислено, нужно делать из меню браузера. А я не могу его открыть - ничего не нажимается!
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@semmaxim said in Не работают клики мыши и нажатие клавиш.:
@sedative29rus Всё, что там перечислено, нужно делать из меню браузера. А я не могу его открыть - ничего не нажимается!
Попробуйте установить параллельно (в любую другою папку, отличную от папки текущей установки браузера) ещё одну копию браузера в автономном режиме. Посмотрите, как будет он себя вести на чистом профиле. Затем подключите синхронизацию и посмотрите, подтянутся ли вкладки из проблемного браузера.
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Это (относительно) давняя проблема. Отрубается инпут во вкладках, но работает по окну в целом. Уже писалось где-то в темах, мною в частности. Лечится: выделить все вкладки (напомню, окно в целом на инпут откликается) кликами с шифтом, и в меню по правому клику на них выбрать "переместить сколько-то там вкладок"→"Новое окно". Как оно работает с пространствами, ябеспонятия, не пробовал ибо не пользуюсь.
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Поставил параллельно. Оказалось, что из обоих браузеров открывается тот же профиль и те же вкладки. И ведут себя одинаково.
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@semmaxim said in Не работают клики мыши и нажатие клавиш.:
Поставил параллельно. Оказалось, что из обоих браузеров открывается тот же профиль и те же вкладки. И ведут себя одинаково.
Значит, вы установили не параллельно.
Вы так делали? https://help.vivaldi.com/ru/desktop-ru/install-update-ru/standalone-version-of-vivaldi/
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это из-за скроллбаров кстати)
их так и не починили вроде
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Кстати, заметил, что если это проявляется, то проявляется (обычно) тогда, когда пытаешься начать взаимодействовать с вкладкой, когда она ещё не отредерилась полностью.
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@dfhgdtj said in Не работают клики мыши и нажатие клавиш.:
это из-за скроллбаров кстати)
их так и не починили вроде
Можно поподробнее?