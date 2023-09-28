Такая проблема. Браузер не реагирует ни на какие клики мышью или нажатие клавиш. НО, сама анимация работает. Т. е. наводишь мышью на вкладку - она выделяется, появляется крестик, но при клике ничего не происходит. Также реагируют и все кнопки интерфейса, кнопка главного меню и даже кнопки "свернуть", "развернуть" и "закрыть" - работает анимация при наведении, но ни клик мышью, ни нажатие на клавишу не реагирует. Что делать? И не хотелось бы в процессе "лечения" потерять открытые вкладки.