We will be updating the Forum on Wednesday, 18th of October between 12:30 and 14:30 (UTC) (see the time in your time zone). During this time you may experience some downtime. Thanks in advance for your patience. 🙂
Баг интерфейса
-
imukhin197
Периодически наблюдаю баг интерфейса: при включении клавиатуры под ней появляется жёлтое пятно. Лечится сворачиванием и повторным открытием браузера. В других приложениях и браузерах с этой клавой таких проблем нет, т.е. причина точно в Vivaldi, проверено на двух устройствах Android с разными оболочками. На работу браузера это не влияет конечно, но выглядит уродливо.
-
@imukhin197 said in Баг интерфейса:
Периодически наблюдаю баг интерфейса: при включении клавиатуры под ней появляется жёлтое пятно. Лечится сворачиванием и повторным открытием браузера. В других приложениях и браузерах с этой клавой таких проблем нет, т.е. причина точно в Vivaldi, проверено на двух устройствах Android с разными оболочками. На работу браузера это не влияет конечно, но выглядит уродливо.
Сделайте, пожалуйста, багрепорт с подробным описанием проблемы, фото, видео, моделями устройства и оболочки: https://vivaldi.com/bugreport/
У меня такое не наблюдается.