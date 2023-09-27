Периодически наблюдаю баг интерфейса: при включении клавиатуры под ней появляется жёлтое пятно. Лечится сворачиванием и повторным открытием браузера. В других приложениях и браузерах с этой клавой таких проблем нет, т.е. причина точно в Vivaldi, проверено на двух устройствах Android с разными оболочками. На работу браузера это не влияет конечно, но выглядит уродливо.