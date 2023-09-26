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Фокус на открытой СКМ вкладке.
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Подскажите пожалуйста как сделать чтобы фокус был на открытой СКМ вкладке.
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никак.
но можно сделать ahk-скрипт, который на СКМ будет нажимать ПКМ и выбирать "открыть ссылку в новой вкладке"
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Semenov-Sherin
А мне кажется, это должно быть. Я наверняка отключал сразу после установки.
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Shpankov Vivaldi Team
@Loki0805 said in Фокус на открытой СКМ вкладке.:
Подскажите пожалуйста как сделать чтобы фокус был на открытой СКМ вкладке.
Попробуйте Shift+СКМ
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@Semenov-Sherin said in Фокус на открытой СКМ вкладке.:
А мне кажется, это должно быть.
СКМ — это же вроде бы стандартная для всех браузеров команда для открытия ссылки в фоне.
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Semenov-Sherin
@kurai если это средняя кнопка мыши, то, по-моему, всё наоборот. Я со времен Maxthon привык открывать вкладки в фоне, и на других браузерах прям страдал.
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@Semenov-Sherin said in Фокус на открытой СКМ вкладке.:
@kurai если это средняя кнопка мыши, то, по-моему, всё наоборот. Я со времен Maxthon привык открывать вкладки в фоне, и на других браузерах прям страдал.
Firefox, Opera, Chrome, Edge по СКМ открывают вкладки в фоне.