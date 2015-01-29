KUbuntu 14.10

Если сделать постоянно видимым меню, то при 1 открытой вкладке часть выпадающих пунктов подменю попадают на пустое место панели вкладок и не нажимаются. При попытке нажать на пункт меню он игнорируется, и нажатие передается на панель вкладок. Т.е. Вместо нажатия пункта меню тягается окно браузера. Если открыто 2 или больше вкладок (выпадающие пункты перекрывают вкладку и мышь стоит над вкладкой, а не над свободным местом ), то все работает как положено.

Пример 1:

Не работает пункт "Настройки" меню "Настройки"

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Пример 2:

Открыл 2 вкладки и все заработало (мышь над вкладкой, если сместить правее - глюк)

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Если кто может - оформите багрепорт на английском. А то мы люди неученые