Vivaldi для Linux
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
В этой теме можно обсуждать браузер Vivaldi для Linux
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JopaCpy4kou
При нажатии ПК мыши на Экспресс-панели на какой-нибудь закладке, меню появляется на втором мониторе.
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x86 версия есть? или "она нам не нужна?"
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на другие дистрибутивы пакеты будут? ну пусть не пре-альфа, так хоть пре-релиз и позднее?
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Репозиторий для неё сделают?
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скин надо срочно менять! В unity выглядит адски :S
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Оно и в Aero жутко выглядит. Верните о'12 интерфейс! срочно!
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Оно и в Aero жутко выглядит. Верните о'12 интерфейс! срочно!
Поддержу!!!
Верните красивый интерфейс со скругленными краями, рельефом и РАЗБОРЧИВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ!!!
Этот виндофонный двухцветный вырвиглаз оставьте любителям минимализма, мы не за это оперу любили!
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А мне дизайн нравится.
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дайте угадаю, вы на жигулях пятой модели ездите? :lol:
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А мне дизайн нравится.
Единственное место, где такой дизайн смотрится естественно - Win 8+. В остальных системах это жуткое квадратное убожество.
Может ты засланец Микрософта в нашем уютном мирке?
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А мне тоже плоский минималистичный дизайн нравится. Меньше деталей - меньше отвлекает.
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KUbuntu 14.10
Если сделать постоянно видимым меню, то при 1 открытой вкладке часть выпадающих пунктов подменю попадают на пустое место панели вкладок и не нажимаются. При попытке нажать на пункт меню он игнорируется, и нажатие передается на панель вкладок. Т.е. Вместо нажатия пункта меню тягается окно браузера. Если открыто 2 или больше вкладок (выпадающие пункты перекрывают вкладку и мышь стоит над вкладкой, а не над свободным местом ), то все работает как положено.
Пример 1:
Не работает пункт "Настройки" меню "Настройки"
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Пример 2:
Открыл 2 вкладки и все заработало (мышь над вкладкой, если сместить правее - глюк)
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Если кто может - оформите багрепорт на английском. А то мы люди неученые
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Переместите настройки для Unity/ Gnome наверх, а то вообще всё плохо..
- по нажатию на ПКМ на панели Unity нет контекстного меню, что непривычно после хрома
- почему-то по нажатию Caps Lock теряется фокус у текст арии, а при вводе адреса строка выделяется полностью (Кнопка забиндена на смену языка с помощью стандартных фич убунту, это очень бесит)
+Настройки сделаны без использования окон системы. Это, конечно, круто в контексте кросплатформенности, однако же путает меня, предпочитающего кнопки закрытия слева
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В мои кеды вписывается довольно органично.
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+Настройки сделаны без использования окон системы. Это, конечно, круто в контексте кросплатформенности, однако же путает меня, предпочитающего кнопки закрытия слева
Вот это предложение поддержу! Тоже предпочитаю кнопки закрытия слева.
Там внутри интерфейс на HTML+ написан и можно самим всё поправить. Но лично я в этом не силён. Если кто сможет сделать - плюс в карму без промедления!
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Тоже предпочитаю кнопки закрытия слева.
Оффтоп: кнопки закрытия слева может и удобны (хотя в кедах я закрывал по СКМ в любом месте как в браузерах и мне было все равно где там эти кнопки), а вот то, что и кнопка "пуск" или как там ее системы слева, в результате она чуть ниже и в нее всегда приходится целится (не глядя не нажать) меня в убунте убивает. Не продумали. Впрочем частое явление все эти зазоры.
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в нее всегда приходится целится
У меня монитор 1920.1080. Gnom рисуется с масштабом х1.2. Ненативные кнопки Vivaldi очень маленькие получаются. В них неудобно попадать, независимо с какой стороны они находятся.
С новым билдом добавился репозиторий. Но, как и на почту Vivaldi, у меня не заходит на него без прокси.
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С новым билдом добавился репозиторий. Но, как и на почту Vivaldi, у меня не заходит на него без прокси.
Нормально всё, подключил его в openSuse
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С новым билдом добавился репозиторий. Но, как и на почту Vivaldi, у меня не заходит на него без прокси.
Нормально всё, подключил его в openSuse
Мы тут уже давно выяснили, что это проблема некоторых провайдеров. Они блочат почту и реп, видимо вместе с чем то грандиозно опасным, распространяющим терроризм, детскую порнографию и отличную от государственной идеологию.
Просьба к Илье: сделайте зеркало, пожалуйста.