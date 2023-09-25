We will be updating the Forum on Wednesday, 18th of October between 12:30 and 14:30 (UTC) (see the time in your time zone). During this time you may experience some downtime. Thanks in advance for your patience. 🙂
вводит в адресной строке грузится цп
-
Заметил, что, если вот создаю пустую страницу и ввожу любой текст в адресную строку, ЦП начинает грузится до 25-30%, раньше такого не замечал, более того в других браузерах такого нет. Браузер обновлён до последней версии.
-
это то как раз нормально, и вроде во всех браузерах так, если история большая накоплена и закладки
-
что то раньше такого не замечал