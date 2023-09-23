Вчера была обнова, сегодня браузер перестал запускаться, через установщик обновил браузер не помогло, удалил, установил заново проблема осталась, если кликнуть по браузеру правым кликом и попробовать открыть приватную вкладку то он запускается, но при попытки запустить настройки просто черное окно,

Windows 11 pro 22h2 сборка 22621.2283

Так же было бы замечательно если кто знает информацию как сохранить открытые вкладки и пространства не прибегая к открытию самого браузера