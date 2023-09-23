We will be updating the Forum on Wednesday, 18th of October between 12:30 and 14:30 (UTC) (see the time in your time zone). During this time you may experience some downtime. Thanks in advance for your patience. 🙂
Не запускается браузер
-
Вчера была обнова, сегодня браузер перестал запускаться, через установщик обновил браузер не помогло, удалил, установил заново проблема осталась, если кликнуть по браузеру правым кликом и попробовать открыть приватную вкладку то он запускается, но при попытки запустить настройки просто черное окно,
Windows 11 pro 22h2 сборка 22621.2283
Так же было бы замечательно если кто знает информацию как сохранить открытые вкладки и пространства не прибегая к открытию самого браузера
-
FoxWMulder
@XZshka said in Не запускается браузер:
Так же было бы замечательно если кто знает информацию как сохранить открытые вкладки и пространства не прибегая к открытию самого браузера
сессиии все тут лежат "...\Vivaldi\User Data\Default\Sessions". копировать всю папку. ставить браузер на чисто и потом пробовать ему подсунуть оттуда сессию.
-
Semenov-Sherin
Я бы посмотрел, где хранятся данные пользователя, и тупо удалил нужную папку.
Пару недель назад браузер начал сжирать всю оперативу на старте, мне помогло.
-
@FoxWMulder удаление полностью папки помогло, вот только 4 пространства каждая с 10-20 вкладками пропали не хотят возвращаться, такой дичи я конечно от вивальди не ждал...
-
Смог восстановить все вкладки с пространствами через облачко что справо наверху^_^ всем спасибо кто откликнулся:) добавил скрин, мб кому пригодится на будущее)