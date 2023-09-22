We will be updating the Forum on Wednesday, 18th of October between 12:30 and 14:30 (UTC) (see the time in your time zone). During this time you may experience some downtime. Thanks in advance for your patience. 🙂
Сайт Столички не открывается.
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https://stolichki.ru/ Не открывается, в ФФ всё нормально. Спаситепомогите.
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sedative29rus
@Follow ну блокировщики слежки-рекламы проверяйте. С отключенными нормально открывается.
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@sedative29rus Это я первым делом сделал, ещё до того как в фф полез. Сейчас все дополнения вырубил, не открывает.
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Так, ладно, с нового профиля заходит. Буду дальше ковырять.
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Попробуйте на основном профиле сбросить настройки для сайта (кнопка-замочек в начале адресной строки) и посмотрите, принимаются ли у вас сторонние куки.
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@kurai Нашёл.
"Блокировать рекламу на нежелательных веб сайтах" у меня отключено.
А "Блокировка слежки и рекламы" включено на кнопке "от слежки и рекламы".
Отключил и всё заработало.
А теперь обратно включил и опять всё работает.