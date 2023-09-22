@kurai Нашёл.

"Блокировать рекламу на нежелательных веб сайтах" у меня отключено.

А "Блокировка слежки и рекламы" включено на кнопке "от слежки и рекламы".

Отключил и всё заработало.

А теперь обратно включил и опять всё работает.