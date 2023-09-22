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安卓快照版 3139.12
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Aaron Translator
以下是已做出的一些更改：
通过此更新，当您扫码完成后，"复制 "和 "取消 "按钮现在可以有效地消隐二维码阅读器 (VAB-7983)。
我们解决了一个问题，即如果您编辑了菜单，仍有可能捕获隐身标签的屏幕截图（VAB-7965）。
我们解决了 Vivaldi 的主菜单按钮在暗模式下不能始终可见的问题（VAB-7946）。
收藏夹现在可以以理想的尺寸显示在中型快速拨号里(VAB-7961)。
用户界面的改进对于愉快的浏览体验至关重要，我们已经进行了几项关键改进：
现在，在提示区外点击即可取消提示，从而使浏览更加轻松，不会受到不必要的干扰（VAB-7929）。
我们修复了主题设置的对齐问题，确保界面更具视觉吸引力（VAB-7029）。
现在地址栏中会显示正确的跟踪器屏蔽图标，与跟踪器屏蔽对话框内的图标相同 (VAB-7877)。
请查看更新日志了解所有更改，并告诉我们您的想法。
更新日志：
[二维码] 复制和取消按钮无法消隐二维码阅读器 (VAB-7983)
[设置] 如果编辑了菜单，仍可截取隐身标签的屏幕截图 (VAB-7965)
[用户界面] 点击提示区外部区域内容应消隐提示 (VAB-7929)
[用户界面] 主题设置错位 (VAB-7029)
[用户界面] 地址字段中使用了错误的跟踪器屏蔽图标 (VAB-7877)
[崩溃] Play 商店崩溃 (VAB-7964, VAB-8000)
[回归] 中型快速拨号里的收藏夹图标过大 (VAB-7961)
[回归] Vivaldi 的主菜单按钮并非始终可见 (VAB-7946)
（机翻，人肉校订）