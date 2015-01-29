Vivaldi для Windows
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Shpankov Vivaldi Team
В данной теме можно обсуждать браузер Vivaldi для Windows
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BlackSniper
А у меня первый инстал был неудачный… Вкладки непонятно как работали, торозило жутко.
Решил сейчас поставить - всё очень хорошо встало.
Автопроверка обновлений уже есть или ждать позже?
И как можно вернуть speed dial?
Веб-страница по адресу chrome://dummystartpage/?section=Speed-dials&activeSpeedDialIndex=0, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу.
Код ошибки: ERR_INVALID_URL
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Продублирую свой пост из соседней темы. Нижеописанное, впрочем, должно прекрасно работать и для Linux-версии.
Для тех, кто уже использует TP-версию Vivaldi в качестве рабочего браузера: проблема выделения (вернее, невыделения) текста в ссылках прекрасно решается установкой Chrome-плагина Select like a Boss. Проблему с едва заметной границей боковой панели можно решить, добавив в начало таблицы стилей браузера (common.css) следующее правило:
#panels {
border-right:1px solid #d1d1d1;
}
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AkiraTsukizawa
Немного и критики, она никогда не помешает
Будем следить за развитием, как минимум это интересно, хотя не совсем ясна перспектива.
С добавлением расширений от хрома, какая будет разница между другими хромо-подобными браузерами, и Vivaldi?
Про кастомизацию боюсь спрашивать, чувствую что подогнать браузер "под себя" будет не легко, а может быть и не возможна, как в том же хроме, которые считают что три кнопки в браузере должно хватить :side:
Да, он быстрый. Да, он не тормозит, но, чёрт возьми, мы даём ему целых 7 процессов на выполнение, я бы удивился что используемые ресурсы уходили куда то ещё.
Конечно, всё простительно альфе версии, первый релиз, но, учитывая то что находиться "под капотом" , его брат близнец будет копировать его же в будущем. Все катаются на тех же машинах, мощность двигателя, скорость, потребляемое кол-во горючего, небольшая разница лишь во внешности. Старую машину выделяло из толпы всё, и движок, и скорость, уникальный внешний вид…...потребление памяти при 10 открытых страницах не превышало 117-120 мб :woohoo: ...сейчас мы столько отдаём расширению Adblock
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ljambdadelta
Мелкобаг –- есть небольшой косяк в переводе, фактически одинаковые пункты в меню.
Attachments:
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arminbuuren
@prinzator:
1. Добавить кнопку возврата закрытой вкладки. Почему она до сих пор отсутствует в Хромоподобных браузерах - для меня загадка. Только китайские товарищи в этом плане радуют.
Эээ, корзина не оно?
Кстати - работает криво, страдает склерозом - может забыть только что закрытую вкладку.
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ljambdadelta
@prinzator:
1. Добавить кнопку возврата закрытой вкладки. Почему она до сих пор отсутствует в Хромоподобных браузерах - для меня загадка. Только китайские товарищи в этом плане радуют.
У хромоподобных есть хоткей для этого (ctrl+shift+t). Имхо, такого достаточно.
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cOAPerator
Всем привет! Внесу и я свои 5 копеечек!
Чуток о себе, я так скажем активный пользователь интернета примерно с 2000 года, с тех пор пользовался браузером опера и ни разу не менял его. Абсолютно всегда и везде будь то линукс, виндовз или телефоны и смартфоны, везде у меня стояла опера, да и сейчас стоит. в 2002-03 начал изучать веб программирование, и с того времени началось постоянное мучение, я все сайты делал(да и сейчас делаю) в опере(да да ее знаменитая драгонфлай) и естественно в операх во всех все нормально в плане дизайна. а вот в остальных браузерах, особенно в лисе все ой как не ахти.
Но случилось так что опера начала "загибаться" (читай выход оперы на "новом" движке) и без того непростая ситуация усугубилась еще сильнее. А буквально 2-3 дня назад вышло "последнее" для меня обновление оперы - этим обновлением компания добила браузер. Нет это же надо было додуматься - перенести кнопки управления вниз экспресс панели! Они бы еще браузер развернули вверх тормашками.
В общем откатился до последнего обновления где еще нормальная экспресс панель и наглухо запретил обновления. вообще. Теперь думаю вот каждый день, че буду делать когда придет время выбора новоо браузера( )
Собственно как я говорил пользовал почти все версии оперы, ну и вот, точно так же скачивая то самое последнее обновление заметил что выходит новый браузер, с названием звучным( :evil: ) ну что же, скачиваю, ставлю и просто подпрыгиваю на стуле от счастья - так вот же она "старая-новая опера 12!!" - только "чуток допилить" надо.
Ребята, респект Вам и Уважение за такой браузер!
доделайте плиз все что было в опере 12. а в ней было все нужное. Вам как минимум пол мира скажет спасибо!
по текущей версии:
- убрать красный интерфейс. однозначно! я вижу что интерфейс меняется от того какой на сайте цвет преобладает, но пожалейте глаза людей. у меня открыто с десяток вкладок одного сайта при разработке, так у меня все они красные, представляете как вечером глаза уставать начинают?в общем нужна кастомизация хотя бы цветовой гаммы. Причем в первую очередь.
- фаербаг сделать чтобы был внутри интерфейса а не отдельным окном, да и вообще все что сейчас отдельным окном - должно стать частью интерфейса. это браузер. пусть он браузером остается. вон в лисе наделали 100500 окон поди разберись какое чему соответствует.
- на кспресс панели 4 кнопки в таком порядке: "экспресс-панель" "+" "закладки" "история"
надо обязательно присоединить кнопки закладки и история с левой чтороны к кнопке экспрессс панель - будет и красиво и функионально и удобно.
- плагины. любые хоть оперрные, хоть хромовые, лиж бы работали нормально.
- сделайте что нить с потреблением памяти (win7x64озу8gb)
- долгая загрузка сайтов. в том числе офсайта. до 10-15 сек, это при том что у меня 100 Мбитная линия.
ПС: пишу с вивальди. Блин классный
ППС: предполгая комменты что эта версия ТП, отвечу - я вкурсе. это просто пожелания.
UPDATE: сейчас порылся по настройкам еще раз, слепой крот блин, как я сразу не увидел настройку отключения цветных вкладок, прошу прощения за это. но кастомизацию интерфейса все равно надо, как раньше в опере было.
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@prinzator:
Наконец сделать что то со шрифтами! В хромах они или не сглаженные, или мутные, или не чёткие
Да они там облезлые, с просветами. В хроме до 22 версии был нормальный ClearType как в системе, как в опере престо сейчас. С 22 версии они запилили свой рендеринг шрифтов http://toster.ru/q/24521 и шрифты стали тонкими и светлыми. В 37 версии появилась поддержка DirectWrite (только под Windows 7 и новее) http://habrahabr.ru/post/206222/ и шрифты снова изменились, стали жирными и рыхлыми как в IE11. В общем мне не нравятся. Ну это я говорю про оригинальный хромиум, клоны могут очень отставать в версиях или менять настройки шрифтов, например выключить DirectWrite. Не знаю на счет Vivaldi, но в хромах 22-37 версий мне помогал такой usercss
html, body { text-shadow: transparent 0px 0px 0px, rgba(0,0,0, 0.38) 0px 0px 0px !important; } ```Я вытащил этот код из [расширения](http://forum.mozilla-russia.org/viewtopic.php?id=60274) для хромооперы и уменьшил значение, потому что было сильно ярко. Расширение только добавляло css на страницы. А так как расширение это JS, а JS добавляет css на страницу с задержкой, то изменения появлялись с задержкой при открытии страниц, на что люди жаловались. А через usercss или Stylish сразу применяется. Наверное в версиях выше 37 надо отключить DirectWrite, чтобы продолжать этим пользоваться. У меня сейчас установлен Макстон, там версия вебкита 30 и этот стиль очень помогает. Но могут быть небольшие артефакты в тексте на темном фоне. Вообще хромобраузеры редко использую, так что шрифты меня сильно не тревожат.
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Есть небольшое пожелание:
В тот же Chrome хорошо реализована фича закрытия вкладок, когда закрываешь одну вкладку следующая помещается точно на освободившееся место в открытом виде + несколько секундная задержка и после уже все вкладки распределяются по ширине браузера. Особенно это удобно, когда открыто к примеру 20-30 вкладок и нужно закрыть ненужные.
В Vivaldi при закрытие одной вкладки, все остальные мгновенно распределяются по ширине окна, приходится постоянно контролировать, что и куда переместилось и бегать дополнительно мышкой если что-то нужно закрыть.
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А как заметки импортировать из 12-й оперы?
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Скачиваемые файлы пишутся на диск очень сильно фрагментированными, как и в Opera 12.17. А вот файлы кэша уже не фрагментируются, что радует.
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Окно настроек просто так не закрывается:(( (win 10)
приходится с панели задач на крестик жать, но тогда некоторые настройки не сохраняются… стартовая страница например
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А что в билде не реализована возможность автообновления?
Чисто случайно узнал о новой версии 1.0.94.2,
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У хромоподобных есть хоткей для этого (ctrl+shift+t). Имхо, такого достаточно.
Эта комбинация позволяет вернуть только последнюю закрытую вкладку. Если нужно вернуть вкладку, закрытую ранее, придётся последовательно возвращать все вкладки. А меню позволяет вернуть любую ранее закрытую вкладку. Одну. Разница заметна.
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а можно сделать, чтобы вкладки сверху упирались в верхнюю границу экрана? а то у меня сразу проблемы с попаданием во вкладку начались
ну и нажатие на кнопку "назад" колесиком трактуется, как нажатие на нее левой кнопкой мыши, а я подразумевал, что откроется предыдущая страница в новой вкладке
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@tsamolotoff:
Добрый день! Вот уже вторую неделю работаю на Vivaldi, и мне очень не хватает функции как на Мозилла приложения для автоматического перевода страниц с иностранного языка.
Если была бы возможность добавить такую функцию то было бы очень здорово.
Благодарю Вас за понимание!
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а как набирать цифры в Vivaldi ?
если при наборе цифр происходят действия с табами?
7 и 8 и 9 и 0 - это различные режима зуммирования активного таба
3 и 4 - это переход прошлым следующим табам
клавиатура А4 G800V
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@prinzator:
А вот со шрифтами то беда…. как и у большинства хромоногих.
В одном чудесном хромоногом браузере, от наших китайских товарищей, настроек на порядок больше, и там есть такая: "Use hardware acceleration when available".
Открою вам великую тайну: такая опция есть во всех браузерах на основе Chromium (в т.ч. и Vivaldi). Откройте страницу chrome://flags/#disable-direct-write и включите опцию Отключить DirectWrite Windows.
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незнаю почему, у меня работает медленне чем все остальные браузеры, скорость открытия одной и той же страницы у вивальди и у хрома различается в 3-4 раза, не в пользу Вивальди