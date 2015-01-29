Всем привет! Внесу и я свои 5 копеечек!

Чуток о себе, я так скажем активный пользователь интернета примерно с 2000 года, с тех пор пользовался браузером опера и ни разу не менял его. Абсолютно всегда и везде будь то линукс, виндовз или телефоны и смартфоны, везде у меня стояла опера, да и сейчас стоит. в 2002-03 начал изучать веб программирование, и с того времени началось постоянное мучение, я все сайты делал(да и сейчас делаю) в опере(да да ее знаменитая драгонфлай) и естественно в операх во всех все нормально в плане дизайна. а вот в остальных браузерах, особенно в лисе все ой как не ахти.

Но случилось так что опера начала "загибаться" (читай выход оперы на "новом" движке) и без того непростая ситуация усугубилась еще сильнее. А буквально 2-3 дня назад вышло "последнее" для меня обновление оперы - этим обновлением компания добила браузер. Нет это же надо было додуматься - перенести кнопки управления вниз экспресс панели! Они бы еще браузер развернули вверх тормашками.

В общем откатился до последнего обновления где еще нормальная экспресс панель и наглухо запретил обновления. вообще. Теперь думаю вот каждый день, че буду делать когда придет время выбора новоо браузера( )

Собственно как я говорил пользовал почти все версии оперы, ну и вот, точно так же скачивая то самое последнее обновление заметил что выходит новый браузер, с названием звучным( :evil: ) ну что же, скачиваю, ставлю и просто подпрыгиваю на стуле от счастья - так вот же она "старая-новая опера 12!!" - только "чуток допилить" надо.

Ребята, респект Вам и Уважение за такой браузер!

доделайте плиз все что было в опере 12. а в ней было все нужное. Вам как минимум пол мира скажет спасибо!

по текущей версии:

- убрать красный интерфейс. однозначно! я вижу что интерфейс меняется от того какой на сайте цвет преобладает, но пожалейте глаза людей. у меня открыто с десяток вкладок одного сайта при разработке, так у меня все они красные, представляете как вечером глаза уставать начинают? в общем нужна кастомизация хотя бы цветовой гаммы. Причем в первую очередь.

фаербаг сделать чтобы был внутри интерфейса а не отдельным окном, да и вообще все что сейчас отдельным окном - должно стать частью интерфейса. это браузер. пусть он браузером остается. вон в лисе наделали 100500 окон поди разберись какое чему соответствует.

на кспресс панели 4 кнопки в таком порядке: "экспресс-панель" "+" "закладки" "история"

надо обязательно присоединить кнопки закладки и история с левой чтороны к кнопке экспрессс панель - будет и красиво и функионально и удобно.

надо обязательно присоединить кнопки закладки и история с левой чтороны к кнопке экспрессс панель - будет и красиво и функионально и удобно. плагины. любые хоть оперрные, хоть хромовые, лиж бы работали нормально.

сделайте что нить с потреблением памяти (win7x64озу8gb)

долгая загрузка сайтов. в том числе офсайта. до 10-15 сек, это при том что у меня 100 Мбитная линия.

ПС: пишу с вивальди. Блин классный

ППС: предполгая комменты что эта версия ТП, отвечу - я вкурсе. это просто пожелания.

UPDATE: сейчас порылся по настройкам еще раз, слепой крот блин, как я сразу не увидел настройку отключения цветных вкладок, прошу прощения за это. но кастомизацию интерфейса все равно надо, как раньше в опере было.