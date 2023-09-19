После установки браузера на новое устройство изменилось отображение сгруппированных вкладок. Раньше, при переходе на группу вкладок под адресной строкой появлялась строка со вкладками составляющими группу, а теперь это выглядит как на скриншоте. Есть ли возможность включить другой вариант размещения сгруппированных вкладок?