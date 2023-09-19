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Отображение сгруппированных вкладок
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VladislavWaltz
После установки браузера на новое устройство изменилось отображение сгруппированных вкладок. Раньше, при переходе на группу вкладок под адресной строкой появлялась строка со вкладками составляющими группу, а теперь это выглядит как на скриншоте. Есть ли возможность включить другой вариант размещения сгруппированных вкладок?
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sedative29rus
@VladislavWaltz
Настройки - Вкладки - Возможности вкладок - Группировка вкладок.
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VladislavWaltz
Признателен, сам не разобрался