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Сортировка закладок
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Не работает ручная сортировка закладок, не могу добавлять разделители, перетаскивать закладки, раньше эта функция работала
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Так вкладки или закладки?
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@fcdd said in Сортировка закладок:
, перетаскивать закладки, раньше эта функция работала
как работала так и работает
6.2.3105.48 (Stable channel) (64 бита)
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@polosat1y, работает в боковой панели, а при открытии vivaldi://bookmarks/ - не работает
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@fcdd said in Сортировка закладок:
@polosat1y, работает в боковой панели, а при открытии vivaldi://bookmarks/ - не работает
На чистом профиле проверяли?
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@fcdd said in Сортировка закладок:
работает в боковой панели, а при открытии vivaldi://bookmarks/ - не работает
Тоже работает, закзладки перетаскивать можно
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sedative29rus
@fcdd Проверьте, не включена ли сортировка.
Вот этой стрелочки в заголовках столбцов быть не должно. Если есть, потыкайте по ней, пока не пропадёт.
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@sedative29rus said in Сортировка закладок:
Проверьте, не включена ли сортировка.
В каждом столбце.
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@kurai , была стрелка в одном столбце, при нажатии менялась в другом направлении, еще одно нажатие - пропала, сортировка вручную вернулась. Спасибо!