無印Vivaldiaに続いて、Vivaldia2も楽しくプレイしました。ありがとうございます。

I appreciate that the Vivaldi team offered us this exciting video game.

ひととおりプレイしたのですが、いくつか操作不能になってしまう場面がありました。

I played through the game to encounter some occasions where I became unable to operate the character.

一つは、Level 8の「ボタンを押して開くゲート」のところで、ゲートが閉じる瞬間にそこにいると、キャラクターがハマって動けなくなります(画像参照)。

At the midpoint of Level 8, players are going to push the button to open the gate. If the character stays at the gate just when the gate closes again, the character is stuck there and she can not move any more. The only solution may be to use "Exit to Menu". See the attached image, please.

同じようなことが、他の場所でも起きました。しゃがみジャンプの最中に、ハスや剣山などのオブジェクトに触れると、ノックバックしてすぐ下の地面に埋まってしまい、そこから動けなくなります。

The similar problems occur on other occasions, too: especially when the character collides against some object such as lotus or spiny grounds, she got stuck in the ground and she can no longer move. "You are in rock!" Here again, all I could do is to return to the Menu.

もう一つは、ハスに関するものです。他のプレイヤーによると、ハスには短時間乗っていることができるようですが、私の環境下では、ほとんど乗っていることができませんでした(ダメージにもならず、すぐに水場に落ちてしまう)。私のPCはやや古いので、環境依存の可能性もありますが、念のためご報告します。

Another bafflement is about the lotus. According to other players, the character can stay on top of the lotus for a short time (maybe 0.5 seconds or so), but my character can not get there at all, that is, she drops into water without touching the lotus.

(This may be due to the lowness of my computer performances.)

ゲームバランスに関する感想としましては、敵がちょっと硬すぎるように感じました。多くの敵は、撃破するのにショット3発~6発も必要なので、進行が遅くなってしまいます。歯応えがあって良いのですが、だれると感じるプレイヤーもいそうです。

As for the comfort and difficulties, I suppose that common enemies are a little too tough. Players need to shoot them three times or six times to destroy them, which makes the game procedure slow.

ともあれ、「お試し版」を公開されてから、とても長く、たくさん楽しんでプレイしております。Vivaldiブラウザも導入しましたし、vivaldi socialなどの他のサーヴィスも、たいへんありがたいです。

I am really grateful for this video game you kindly offered us, together with other Vivaldi services such as the browser and social media (vivaldi.social).