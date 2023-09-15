Всем привет!

Началось предрелизное тестирование игры Vivaldia 2. Все желающие могут попробовать новую версию и поискать баги и недочёты, о которых нам можно сообщать через стандартную форму баг-репорта.

Данная игра разрабатывается нашими друзьями из компании Porcelain Fortress, за что им большое спасибо. В новой версии вас ждёт новая графика, новый дизайн уровней и новая музыка. Да и Вивальдия, наконец, решила снять свой шлем

Желаем вам успехов в прохождении и не забывайте делиться в комментариях своими впечатлениями и, конечно, достижениями!