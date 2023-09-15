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Началось тестирование второй версии игры Vivaldia 2
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Shpankov Vivaldi Team
Всем привет!
Началось предрелизное тестирование игры Vivaldia 2. Все желающие могут попробовать новую версию и поискать баги и недочёты, о которых нам можно сообщать через стандартную форму баг-репорта.
Данная игра разрабатывается нашими друзьями из компании Porcelain Fortress, за что им большое спасибо. В новой версии вас ждёт новая графика, новый дизайн уровней и новая музыка. Да и Вивальдия, наконец, решила снять свой шлем
Желаем вам успехов в прохождении и не забывайте делиться в комментариях своими впечатлениями и, конечно, достижениями!
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sedative29rus
Главный недочёт - без геймпада не получить удовольствия от игры, но тут багрепорты не помогут.
Лучше бы сделали очередной вариант Vampire Survivors, в него на клаве можно залипать сутками.
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Эта игра тоже будет встроена в браузер?
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Shpankov Vivaldi Team
@kurai said in Началось тестирование второй версии игры Vivaldia 2:
Эта игра тоже будет встроена в браузер?
Да
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@sedative29rus said in Началось тестирование второй версии игры Vivaldia 2:
Главный недочёт - без геймпада не получить удовольствия от игры, но тут багрепорты не помогут
Ну... загрузил, глянул, взгрустнул
- героиня очень миниатюрная (у меня экран 6,5")
противники - тоже.... можно только догадываться, что там летает или ездит по земле
- кнопки... ну да, давно я не видел нарисованного джойстика. В принципе (!!), если бы разработчики сделали отдельный apk с гибкой настройкой размера, расположения, прозрачности кнопок - то можно было бы потягаться с джойстиком по удобству.
Apple Knight Dungeon им в помощь. И не только.
Игра, встроенная в браузер, - это изначально несерьёзно во всех смыслах.
- у меня такое такое впечатление, что разработчики вдохновлялись Марио. Ничего плохого, но... Какое-то общее ощущение немного вторичности.
- героиня очень миниатюрная (у меня экран 6,5")
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Semenov-Sherin
@Shpankov а не хотите выпустить их отдельно, добавить глобальный рейтинг и управление как в других играх? Вроде это не особо сложно.
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Shpankov Vivaldi Team
@Semenov-Sherin said in Началось тестирование второй версии игры Vivaldia 2:
@Shpankov а не хотите выпустить их отдельно, добавить глобальный рейтинг и управление как в других играх? Вроде это не особо сложно.
Это не наша разработка. Игру пишет дружественная к нам компания, бесплатно и по своей инициативе.
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@far4 said in Началось тестирование второй версии игры Vivaldia 2:
кнопки... ну да, давно я не видел нарисованного джойстика
В любом платформере для андроида.
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@kurai ну не так оно категорично.
Часто встречается кнопка-джойстик, одна или две, которой контролируют перемещение или направление стрельбы.
Также часто бывают четыре кнопки, отвечающие за перемещение, и несколько кнопок, отвечающие за спецфункции, - по-моему, это самый удобный вариант. Особенно для 2d-аркад.
При этом картинка полноэкранная, а кнопки имеют регулируемые местоположение тапзон, размер и прозрачность.