Двусмысленный логотип
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Spiridon84
Товарищи модераторы. Не удаляйте и не баньте. Это не троллинг, а критика. Пусть пожалуйста люди тоже это будут видеть. Тем более логотип не мной придуман. Не каждый задумывается над такими вещами.
Что-то из разряда конспирологии и символизма
Думается мне, это было сделано осознанно и преднамеренно, именно так, как нам это видится. Может Йон Стефенсон фон Течнер сам это придумал или его кто-то решил затролить, собственно не важно. Пусть разработчики немножко изменят букву V в логотипе и сделают ее к примеру вот такой (не судите строго)
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Shpankov Vivaldi Team
"Доктор, откуда у вас такие картинки?"
Если честно - так и не понял, в чём секрет повёрнутой картинки...
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@Spiridon84 said in Двусмысленный логотип:
Что-то из разряда конспирологии и символизма
Вызываю пояснительную бригаду
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И так можно трактовать.
Когда-то Оноре де Бальзак говаривал: дети и книги делаются из одного материала! В наше время можно добавить: и программы тоже!
Как по мне, такая трактовка абсолютно не оскорбительна, а очень даже наоборот!
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Я тоже не сразу понял значение, видимо зависит от степени "испорченности" )))
Рекомендую старый советский мультфильм по теме ~"от многого знания много печали..."