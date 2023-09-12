Товарищи модераторы. Не удаляйте и не баньте. Это не троллинг, а критика. Пусть пожалуйста люди тоже это будут видеть. Тем более логотип не мной придуман. Не каждый задумывается над такими вещами.



Что-то из разряда конспирологии и символизма



Думается мне, это было сделано осознанно и преднамеренно, именно так, как нам это видится. Может Йон Стефенсон фон Течнер сам это придумал или его кто-то решил затролить, собственно не важно. Пусть разработчики немножко изменят букву V в логотипе и сделают ее к примеру вот такой (не судите строго)

