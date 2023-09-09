Onion-версии популярных ресурсов
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Semenov-Sherin
Тут мой VPN опять попал под волну блокировок, так что пришлось вернуться в Tor, а за Tor многие сайты банят. Не знаете, у каких сервисов есть onion-версии? Пока добавил только DuckDuckGo и Facebook. На Twitter браузер чё-то жаловаться стал. Инсту так и не нашел. Кстати, Facebook и Insgatram с тором работать стали получше.
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xogorxogorich
Не совсем по теме, но.
Насколько я понял, сейчас тренд на новые протоколы вместо классических ВПН/прокси - Shadowsocks, Vless, XTLS-Vision, XTLS-Reality и т.д. Вроде они более стойкие к вычислению со стороны. Пока Wireguard спасает, но в качестве альтернативы.
Неплохо описано на Хабре:
https://habr.com/ru/articles/731608/
https://habr.com/ru/articles/728836/
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Semenov-Sherin
UPD
Оказалось, Tor теперь умеет перекидывать пользователя на onion-версии открытых сайтов. В настройках есть два варианта: переадресовывать автоматически и всегда спрашивать.
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У меня и браузер так перебрасывает, из поисковика duckduck.
Только ссылки не открываются, надо ставить работающий Tor…