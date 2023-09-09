Тут мой VPN опять попал под волну блокировок, так что пришлось вернуться в Tor, а за Tor многие сайты банят. Не знаете, у каких сервисов есть onion-версии? Пока добавил только DuckDuckGo и Facebook. На Twitter браузер чё-то жаловаться стал. Инсту так и не нашел. Кстати, Facebook и Insgatram с тором работать стали получше.