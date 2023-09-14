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Настройка шрифта записок
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Сделать возможным увеличение размера шрифта в поле текста записок [в боковой панели], лучше колёсиком мыши. А то очень мелко
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Ctrl + вращать колёсиком
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@kurai вот здесь имел в виду
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@intersk Можете проголосовать за похожий запрос в англоязычной ветке.
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@intersk said in Настройка шрифта записок:
увеличение размера шрифта в поле текста записок [в боковой панели]
Заметки? Они там не для чтения, а для вставки подготовленных текстов в поля ввода из контекстного меню.
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sedative29rus
@Capushon said in Настройка шрифта записок:
Они там не для чтения
Мда уж.
Вы хотя бы начинайте предложение со слов У меня они там[...]
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@sedative29rus said in Настройка шрифта записок:
Вы хотя бы начинайте предложение со слов У меня они там[...]
Начни изучать функции Вивальди начиная с функций Opera Presto, откуда они и пришли...
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sedative29rus
@Capushon said in Настройка шрифта записок:
Начни изучать функции
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sedative29rus
@Capushon а эта штука для чего?
Люди, режущие им колбаску - идиоты и должны бы знать, что это не для нарезки колбасы, а исключительно для открывания пивных бутылок? Да?
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@sedative29rus said in Настройка шрифта записок:
Люди, режущие им колбаску - идиоты и должны бы знать, что это не для нарезки колбасы, а исключительно для открывания пивных бутылок? Да?
Наверное только идиоты могут упрощать функции браузера до колбасы и пива...
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Вообще странно. У меня пока комп далеко, вопросов уже несколько. Скрепка - это не ссылка. Есть утверждённые мировым сообществом обозначения. Скрепка - это именно файлы. И фото.
Так можно к мелкой заметке присоединить 1 гб файл, фото на 40 МП ?
А в полной версии заметки только дешёвый WordPad ???
Может, наоборот надо было ?