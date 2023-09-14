Вообще странно. У меня пока комп далеко, вопросов уже несколько. Скрепка - это не ссылка. Есть утверждённые мировым сообществом обозначения. Скрепка - это именно файлы. И фото.

Так можно к мелкой заметке присоединить 1 гб файл, фото на 40 МП ?

А в полной версии заметки только дешёвый WordPad ???

Может, наоборот надо было ?