Зачернение адресной строки при попытке её скопировать.
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This post is deleted!
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Да что ж такое, ни удалить сообщение, ни видео процесса залить, прав не хватает, что это за дела?
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@ha2002 Загрузите фото/видео на сторонний сервис и в сообщение вставьте ссылку на файл.
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Возможно, имелся в виду вот этот баг, появившийся в последней версии (6.2.3110.27 stable)?
В какой-то момент в омнибоксе исчезает курсор и не отображаются печатаемые буквы - но сами символы браузер воспринимает.
Кстати, это трудно воспроизводимый баг - что его вызывает, я не понимаю. Браузер может работать без него часами, но иногда он возникает через 5 минут после начала работы...
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В последней версии исправили механизм копирования адресной строки, непривычно, но работает. Спасибо.
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