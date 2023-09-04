Возможно, имелся в виду вот этот баг, появившийся в последней версии (6.2.3110.27 stable)?

В какой-то момент в омнибоксе исчезает курсор и не отображаются печатаемые буквы - но сами символы браузер воспринимает.

Кстати, это трудно воспроизводимый баг - что его вызывает, я не понимаю. Браузер может работать без него часами, но иногда он возникает через 5 минут после начала работы...