@kurai said in Привязка заметки к закладке:

К тому же, на любой странице вы можете скопировать фрагмент текста в заметку (ПКМ / Копировать в заметки). Тогда создастся заметка, которая будет включать текст (тот фрагмент, который вы выделили), ссылку на страницу и скриншот страницы. Получится такая себе заметка-закладка.

Это действительно дает тот же результат - в случае Привязки к одной Закладке, или к нескольким по отдельности.

А если будет возможность Привязки, не только к отдельной Закладке или отдельным Закладкам, но также и к Папкам содержащим множество Закладок, то это будет очень удобно - ведь не нужно будет перечислять все ссылки этой папки, в данной Заметке.

(например после нажатия на ссылку к Папке в Закладках, будет осуществлен переход в Менеджер Закладок и открытие данной Папки.

Или при наведении мышки на такую ссылку может появиться всплывающее меню с Закладками из данной папки, нажав на одну из которых можно будет перейти по ссылке.

Или прямо в Заметке раскрываться список с Закладками и подпапками данной Папки, чтобы можно было открыть сразу несколько Закладок, и при необходимости подпапок или другие варианты).

А при необходимости, можно будет многократно ссылаться на данную Папку или Закладки из других Заметок.