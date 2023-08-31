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Привязка заметки к закладке
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Например: пользователь делает заметку и привязывает её к какой-то закладке. В менеджере закладок будет отображаться заметка или заметки привязанные к закладке. Пример: закладка на какой-то торрент, а в заметке к ней будет указан список файлов которые нужно скачать из раздачи.
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А чем не устраивает поле "Описание" в закладках?
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К тому же, на любой странице вы можете скопировать фрагмент текста в заметку (ПКМ / Копировать в заметки). Тогда создастся заметка, которая будет включать текст (тот фрагмент, который вы выделили), ссылку на страницу и скриншот страницы. Получится такая себе заметка-закладка.
Вот статья о менеджере закладок, а вот - о панели закладок.
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@kurai said in Привязка заметки к закладке:
К тому же, на любой странице вы можете скопировать фрагмент текста в заметку (ПКМ / Копировать в заметки). Тогда создастся заметка, которая будет включать текст (тот фрагмент, который вы выделили), ссылку на страницу и скриншот страницы. Получится такая себе заметка-закладка.
Это действительно дает тот же результат - в случае Привязки к одной Закладке, или к нескольким по отдельности.
А если будет возможность Привязки, не только к отдельной Закладке или отдельным Закладкам, но также и к Папкам содержащим множество Закладок, то это будет очень удобно - ведь не нужно будет перечислять все ссылки этой папки, в данной Заметке.
(например после нажатия на ссылку к Папке в Закладках, будет осуществлен переход в Менеджер Закладок и открытие данной Папки.
Или при наведении мышки на такую ссылку может появиться всплывающее меню с Закладками из данной папки, нажав на одну из которых можно будет перейти по ссылке.
Или прямо в Заметке раскрываться список с Закладками и подпапками данной Папки, чтобы можно было открыть сразу несколько Закладок, и при необходимости подпапок или другие варианты).
А при необходимости, можно будет многократно ссылаться на данную Папку или Закладки из других Заметок.
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@saay said in Привязка заметки к закладке:
но также и к Папкам содержащим множество Закладок, то это будет очень удобно - ведь не нужно будет перечислять все ссылки этой папки, в данной Заметке.
Кто вам мешает добавить в описание закладки ссылку на папку с заметками?
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В данном случае наоборот возможность добавить ссылку на Папку с Закладками - в Заметку.
То есть в соответствии с Предложением данной темы - добавить Ссылки не только на Заметки или папки с Заметками, но и на Закладки, и папки с Закладками.
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@kurai ну почему надо всегда по 2 раза объяснять простую идею ? Установить четкую связь Закладка-Заметка.
Не надо Папок из Заметок и наоборот. Изменил Заметку и видишь это в нужной Закладке. И наоборот. Изменил описание -- изменилась и Заметка.
Может, как-то внятнее скриншоты приводить ? Я не понимаю, что на нем . Судя по верхней иконке -- Заметки. И что на нем, кроме папки с заметками? Что там нового или поучительного ?
Чтобы это все проверить, надо открыть Notes Manager -- я не могу его найти . Поиск в настройках отсутствует. Не меню не вижу, какие там кнопки ?
Уберите "Show" через каждые 5 мм. Есть же галки, для кого они ? Ч чему эти ряды одинаковых букв ?
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сколько недоделок -- если идти в Заметки через Файл -- там нет прокрутки . Это же стандартный список, как можно удалить прокрутку ? Ее же никто не прописывает отдельно. Тут же все ориентируются на юзеров с 10 000+ закладками. Там до дна не добраться.
Объясните мне, как можно удалить прокрутки из списка ? ???
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@sphera said in Привязка заметки к закладке:
@kurai ну почему надо всегда по 2 раза объяснять простую идею ?
Потому что я не понимаю, зачем это нужно и как этим пользоваться
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@kurai потому, что месяц назад коллега @saay уже поднимал этот вопрос. И опять сначала, зачем, почему. Любые внутренние связи полезны. Ето даже проще для программистов — наверное, можно сделать одинаковый функционал для Описания Закладок и для Заметок. И кодить их их одним классом . Это проще, установить связь не сложно. А применение люди сам найдут.
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@sphera said in Привязка заметки к закладке:
@kurai потому, что месяц назад коллега @saay уже поднимал этот вопрос.
А, ну это веский аргумент
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@kurai за месяц вы не нашли аргументов, почему НЕТ . Значит, это считается вполне достойным руководством к воплощению. Если нет противопоказаний, значит, можно. У нас так вся фармакология работает.
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@sphera said in Привязка заметки к закладке:
@kurai за месяц вы не нашли аргументов, почему НЕТ
- Я не знаю, зачем это нужно.
- Я не знаю, как этим пользоваться.
- Я не понимаю, какие плюсы принесёт эта фишка.
Чуть ли не в каждом сообщении проскальзывает.
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@kurai Я предлагаю развитие этой идеи. И обязательно указать моё имя в настройках для будущих поколений Вивальди — Возможность указывать для разных закладок 1 заметку . Я думаю, это не сложно. Вы лазите по инету, разумеется, по определённой теме. Сохраняется разные закладки, и указывает путь к общей заметке. И все изменения отражаются в этой 1 заметке, которая видна в описании у разных закладок.
Вообще , шикарная идея принимаю поздравления. Это объединяет ваши мысли, которых вы не видите на страницах, но видите в этой 1 своей Заметке. Это вообще шикарная идея, я просто поражён своими способностями. Принимаю восторженные возгласы одобрения.
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@kurai said in Привязка заметки к закладке:
- Я не понимаю, какие плюсы принесёт эта фишка.
Вы, наверное, не пользуетест отличными возможностями облачных технологий. Я сторонник того, что все важные данные вполне можно хранить в облаках. Я услышал мысль: вероятность, что сдохнет твой личный компьютер гораздо выше, чем умрут облачные хранилище. Я с этим абсолютно согласен.
Аналог этого есть в каждом проекте. Я это активно использовал в Excel и особенно AutoCAD. Когда в проекте объединяются десятки листов и файлов. Изменение одного блока с сотней вхождений изменяет всю подшивку.
У меня есть темы на форумах CSS-анимации. Там есть немного расчетов, разумеется это Excel. Я выложил файл, ссылка на облако. И после этого уже 10 раз его пересчитывал полностью менял даже принцип расчетов. Редактировал с ПК и телефона , как сейчас.
Но в любой момент юзер зайдёт , Ctrl+C , Ctrl+V в свою JS-функцию , и он получает последнюю версию данных.
А я даже ни одной лишней кнопки не нажал . Офис для своих облаков позволяет даже Ctrl+S не нажимать.
Хотя эти больше относится к Синхронизации Вивальди, принцип тот же.
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Видите этот длиннопост ? Редактировать нормально его можно только на 12 Андроиде. Утверждаю, что форум Vivaldi.net не поддерживает Android 10 и ниже.
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FoxWMulder
@sphera said in Привязка заметки к закладке:
вероятность, что сдохнет твой личный компьютер гораздо выше, чем умрут облачные хранилище
весьма спорное утверждение.
все важные данные
лучше хранить минимум в двух разных местах. например облако и ПК.
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@sphera said in Привязка заметки к закладке:
@kurai said in Привязка заметки к закладке:
- Я не понимаю, какие плюсы принесёт эта фишка.
Вы, наверное, не пользуетест отличными возможностями облачных технологий. Я сторонник того, что все важные данные вполне можно хранить в облаках. Я услышал мысль: вероятность, что сдохнет твой личный компьютер гораздо выше, чем умрут облачные хранилище. Я с этим абсолютно согласен.
Аналог этого есть в каждом проекте. Я это активно использовал в Excel и особенно AutoCAD. Когда в проекте объединяются десятки листов и файлов. Изменение одного блока с сотней вхождений изменяет всю подшивку.
У меня есть темы на форумах CSS-анимации. Там есть немного расчетов, разумеется это Excel. Я выложил файл, ссылка на облако. И после этого уже 10 раз его пересчитывал полностью менял даже принцип расчетов. Редактировал с ПК и телефона , как сейчас.
Но в любой момент юзер зайдёт , Ctrl+C , Ctrl+V в свою JS-функцию , и он получает последнюю версию данных.
А я даже ни одной лишней кнопки не нажал . Офис для своих облаков позволяет даже Ctrl+S не нажимать.
Хотя эти больше относится к Синхронизации Вивальди, принцип тот же.
Не знаю, почему вы решили, что я не пользуюсь облачными сервисами. Ежедневно пользуюсь - и в рабочих, и в личных целях. Даже в браузере - и закладки, и заметки синхронизируются и переносятся между девайсами.
Объясните, пожалуйста, как связана привязка заметки к закладке с облачными технологиями? Что нового даст в ключе облачных технологий (вы же их не для красного словца добавили) привязка заметки к закладке?
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@sphera said in Привязка заметки к закладке:
Вы лазите по инету, разумеется, по определённой теме. Сохраняется разные закладки, и указывает путь к общей заметке. И все изменения отражаются в этой 1 заметке, которая видна в описании у разных закладок.
Я лажу в интернете, ищу материалы по конкретной теме. Создаю папку с названием этой темы, в описание папки добавляю текст, который поможет мне опознать эту папку в будущем, после этого найденные закладки добавляю в эту папку с описанием.
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@kurai said in Привязка заметки к закладке:
, как связана привязка заметки к закладке с облачными технологиями?
Читайте внимательно — "принцип тот же"
В интернете есть главный определитель удобства - число кликов. Вы открыли закладку , хотите добавить в описание к ней что-то. Но по вашей теории вам надо выйти в верхнюю папку . Все, вы уже проиграли.
2. Описани не предназначено для полноценной работы с текстами. Зато оно вполне может отразить готовый текст из заметок. Хотя бы его верхние строки.
Т. Е. в этот текст вы попадете только через закладки, надо ее найти.
Ваши ретроградные вздохи " к чему это, в наше время без этого жили , и так пойдеть" звучит очень современно.
Мой пост уже получил одобрение, в отличие от вашего , коллега.
Последнее,. Эти беседы ничем не заканчиваются. Я жду этот функционал года через 3 , в лучшем случае.
Я уже потерял интерес обсуждать здесь что-то.
За 3 года , что везде кричу, что больше 20 строк на 10 Андроиде не видно, никакой реакции. Только ограниченные предложения изменить масштаб экрана, и другая чушь.
Вот , леплю видосы в свое удовольствие, тренируюсь в редакторе.