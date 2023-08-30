Странная утечка памяти на старте
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Несколько дней назад заметил странную штуку: включаю ноут, запускаю браузер, и потребление оперативной памяти улетает в небеса (держится в районе 96% + кэш). Проверил системный монитор: сжирает это всё Vivaldi.
Запускается при этом браузер крайне медленно. Окошко вроде бы появляется, но логотип теперь висит по несколько минут. И пока браузер не освободит утёкшую память, он не запустится. Потом всё как обычно.
- Пункт спискаVivaldi 6.1.3035.302 Stable
Mint MATE 21.2
VB-99584
Это я такой особенный или это массовый баг?
- Пункт спискаVivaldi 6.1.3035.302 Stable
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@Semenov-Sherin said in Странная утечка памяти на старте:
Это я такой особенный или это массовый баг?
У меня такое недавно было с Хромом на Windows 10. При запуске браузер начал съедать всю оперативку, вешая систему.
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@kurai а насколько давно? Может, это бах хромиума?
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@Semenov-Sherin said in Странная утечка памяти на старте:
@kurai а насколько давно? Может, это бах хромиума?
Примерно пару недель назад. Это был рабочий ноут коллеги, я удалил отключённые расширения и пару включённых, которые служили для взаимодействия с цифровыми ключами для входа на госсайты. Ну, и Adguard, потому что на него постоянно жаловался антивирус. Это помогло.
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sedative29rus
@Semenov-Sherin said in Странная утечка памяти на старте:
Это я такой особенный или это массовый баг?
Могу лишь сказать, что у меня такого не наблюдается.
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UPD:
В причинах так и не разобрался. Тупо удалил дефолтную папку пользователя, и теперь всё работает. По ощущениям даже нагрузка на ЦП снизилась.
Идей до сих пор нет: проблема явно не в расширениях, потому что я забыл снять с них синхронизацию, так что они уже на месте.
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@Semenov-Sherin такая же проблема. диспетчер браузера показывает огромный жор памяти у оффлайновых гугл-доксов.
попробуйте отключить их работу оффлайн.