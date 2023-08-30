Несколько дней назад заметил странную штуку: включаю ноут, запускаю браузер, и потребление оперативной памяти улетает в небеса (держится в районе 96% + кэш). Проверил системный монитор: сжирает это всё Vivaldi.

Запускается при этом браузер крайне медленно. Окошко вроде бы появляется, но логотип теперь висит по несколько минут. И пока браузер не освободит утёкшую память, он не запустится. Потом всё как обычно.

Пункт спискаVivaldi 6.1.3035.302 Stable

Mint MATE 21.2

VB-99584

Это я такой особенный или это массовый баг?