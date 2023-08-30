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Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость
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Shpankov Vivaldi Team
Новая версия браузера Vivaldi ставит очередные рекорды скорости работы с окнами.
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Shpankov Vivaldi Team
@Tsvetkov1964 said in Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость:
Я правильно понял, что убрали пустую панель в верхней части при вертикальных вкладках? Когда, кто, кому нести цветы?
цветы - разработчикам.
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@Tsvetkov1964 said in Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость:
@Shpankov А мороженое?
Модераторам
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Какую настройку включить, чтобы сайты не пропадали из истории в адресной строке?
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sedative29rus
@Estwald said in Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость:
Какую настройку включить, чтобы сайты не пропадали из истории в адресной строке?
Как насчёт этой?
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@sedative29rus: стояла "три месяца" поменял на "всегда", но не помогло
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@Estwald said in Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость:
@sedative29rus: стояла "три месяца" поменял на "всегда", но не помогло
А вот тут у вас включена история адресов?
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@kurai: да включена, у меня не все введенные сайты пропадают, например ввёл сайт он есть в списке, могу его выбрать в новых вкладках, а потом через какое то время он пропадает
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sedative29rus
@Estwald said in Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость:
через какое то время он пропадает
А вы, случайно, за это время не запускаете браузер на другом устройстве с включённой синхронизацией?
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Вот сервис геолокации для маков это очень здорово, круто.
Осталось починить прокрутку мышкой на macOS в окнах, созданных через "Create Shortcut" или "Install". И еще — чтобы на десктопе для автоперевода заработал чекбокс «Всегда переводить» с иврита. А на Андроиде — чтоб хоть как-то заработал перевод с иврита, а то он не может никак. И вот тогда уже можно Хром не открывать
Спасибо!
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@tsvetkov1964: А что с темой нового? Я-то на Subtle сижу, а что, стандартная изменилась разве? Вроде не вижу...
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@blaberus said in Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость:
Вот сервис геолокации для маков это очень здорово, круто.
Осталось починить прокрутку мышкой на macOS в окнах, созданных через "Create Shortcut" или "Install". И еще — чтобы на десктопе для автоперевода заработал чекбокс «Всегда переводить» с иврита. А на Андроиде — чтоб хоть как-то заработал перевод с иврита, а то он не может никак. И вот тогда уже можно Хром не открывать
Спасибо!
По каждой проблеме нужно делать отчёт об ошибке - https://vivaldi.com/uk/bugreport/
По-другому разработчики не увидят баги.
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@blaberus said in Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость:
@tsvetkov1964: А что с темой нового? Я-то на Subtle сижу, а что, стандартная изменилась разве? Вроде не вижу...
Под линукс, скорее всего, сделали специальную тему, которая по стилю соответствует рабочему окружению.
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По каждой проблеме нужно делать отчёт об ошибке - https://vivaldi.com/uk/bugreport/
По-другому разработчики не увидят баги.
@kurai Да, конечно. Похоже, придется делать. И придется вначале хорошо поискать, нет ли уже подобных багов. Остается время найти для этого всего
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xogorxogorich
@Tsvetkov1964 said in Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость:
Очень хорошо, ускорение действительно заметно.
Подписываюсь. Особенно "бросается в глаза" на одном ооооочень бородатом ноуте, где тоже стоит Вивальди. Моё почтение разрабам
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xogorxogorich
@Estwald said in Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость:
Какую настройку включить, чтобы сайты не пропадали из истории в адресной строке?
Немного оффтоп, но тоже подтвержу, бывает такое - вдруг после очередного обновления (не обязательно) замечаю, что в адресной строке не хватает какого-то адреса. Вне зависимости от давности перехода по нему (может пропасть из середины выпадающего списка). История просмотра давно стоит на "Всегда".
Всё никак не доберусь до составления репорта, т.к. баг возникает крайне редко и внезапно, сложно его чётко отловить или воспроизвести.
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@xogorxogorich said in Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость:
Всё никак не доберусь до составления репорта, т.к. баг возникает крайне редко и внезапно, сложно его чётко отловить или воспроизвести.
Вы уж постарайтесь отловить
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Поверить даже трудно, что React можно заставить не тормозить. Умеете впечатлить!
И да, отдельное спасибо за исправление регрессии с замыкающим «/» в конце URL, очень ломало веб-разработку его визуальное отсутствие в адресной строке!
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Odyssey20b
Этот недо/браузер сделает когда нибудь чтобы он не запоминал историю? Или по-человечески кнопку выведет (если она есть конечно). Когда будут операции с кешем (не хранить на диске а в памяти)? А анимации (не резкие) и шрифты более приятные? Куча всего бесполезного добавляют, которым будут пользоваться от силы 1.5 калеки. Устанавливаю это недоразумение и удаляю. И какого черта вы навязываете по умолчанию яндекс? До файерфокс вам далеко, казалось бы куча всего (настроек) должны рвать всех, но толку, так и будете болтаться с мизерной долей процента пользователей во всем мире.
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@Odyssey20b said in Vivaldi 6.2 - Реактивная скорость:
Этот недо/браузер сделает когда нибудь чтобы он не запоминал историю? Или по-человечески кнопку выведет (если она есть конечно). Когда будут операции с кешем (не хранить на диске а в памяти)? А анимации (не резкие) и шрифты более приятные? Куча всего бесполезного добавляют, которым будут пользоваться от силы 1.5 калеки. Устанавливаю это недоразумение и удаляю. И какого черта вы навязываете по умолчанию яндекс? До файерфокс вам далеко, казалось бы куча всего (настроек) должны рвать всех, но толку, так и будете болтаться с мизерной долей процента пользователей во всем мире.
Шта?!