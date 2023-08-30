Вот сервис геолокации для маков это очень здорово, круто.

Осталось починить прокрутку мышкой на macOS в окнах, созданных через "Create Shortcut" или "Install". И еще — чтобы на десктопе для автоперевода заработал чекбокс «Всегда переводить» с иврита. А на Андроиде — чтоб хоть как-то заработал перевод с иврита, а то он не может никак. И вот тогда уже можно Хром не открывать

Спасибо!