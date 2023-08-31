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Vivaldi 6.2 для Android - Внимание к деталям
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Shpankov Vivaldi Team
Новая версия Vivaldi 6.2 для Android содержит улучшения существующих функций и важные исправления.
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Вот и 6.2, а папки в закладках все ещё вперемежку с закладками...
Вот и 6.2, а папки в закладках по прежнему одной огромной простыней развернуты.
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Заменить на кнопку всплывающий баннер с предложением включить режим упрощённого чтения так и не удосужились. Баннер надоедлив и омерзителен , как любой баннер на странице сайта, всплывающий без разрешения пользователя.
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Shpankov Vivaldi Team
@Nikolay68 said in Vivaldi 6.2 для Android - Внимание к деталям:
Вот и 6.2, а папки в закладках все ещё вперемежку с закладками...
Вот и 6.2, а папки в закладках по прежнему одной огромной простыней развернуты.
До этого ещё руки не дошли.
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Shpankov Vivaldi Team
@supilot said in Vivaldi 6.2 для Android - Внимание к деталям:
Заменить на кнопку всплывающий баннер с предложением включить режим упрощённого чтения так и не удосужились. Баннер надоедлив и омерзителен , как любой баннер на странице сайта, всплывающий без разрешения пользователя.
Тоже есть в планах, но ещё не дошла очередь. У нас очень немного разработчиков мобильной версии, а задач очень много.
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@Shpankov said in Vivaldi 6.2 для Android - Внимание к деталям:
@Nikolay68 said in Vivaldi 6.2 для Android - Внимание к деталям:
Вот и 6.2, а папки в закладках все ещё вперемежку с закладками...
Вот и 6.2, а папки в закладках по прежнему одной огромной простыней развернуты.
До этого ещё руки не дошли.
Если честно, вообще удивительно, что это реализовали именно ТАК, а не наоборот, как подсказывает логика.
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Обновления выходят и выходят, а очень распространённый и раздражающий баг никто не чинит - баг масштабирования страниц, который появился с обновлением, которое добавило это функцию.
Баг, который увеличивает масштаб страниц по умолчанию, но не равномерно, масштаб текста на страницах и элементов на них увеличивает на разную величину, поэтому вернуть все назад через настройки масштабирования невозможно.
Все слова "отправьте багрепорт" - бестолку, отправляешь не отправляешь, его не чинят вот уже почти год.
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@Kusko said in Vivaldi 6.2 для Android - Внимание к деталям:
Все слова "отправьте багрепорт" - бестолку, отправляешь не отправляешь, его не чинят вот уже почти год.
Напишите, пожалуйста, номер багрепорта, мы попросим @Shpankov посмотреть его статус.
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sedative29rus
@Kusko said in Vivaldi 6.2 для Android - Внимание к деталям:
отправляешь не отправляешь, его не чинят
Возможно, баг-репорт закрыт с пометкой "невозможно воспроизвести".
Лично я, например, по описанию не понял что за проблема и как повторить. Нормально всё назад возвращается.
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@sedative29rus не нормально. Но благодаря тому, что народ регулярно пишет об этой проблеме на форуме, нашлось решение - отключить настройку accessibility page zoom. И все стало как надо.
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Также мы вплотную занялись изменением компонента, отвечающего за создание и управление закладками
А что там поменялось? Я не заметил. Кнопка "Edit" была уже, открывает окно, в котором так и нет поиска папки.
А самое главное убили функцию добавления закладки в текущую открытую папку на панели закладок! Давно убили и так и не вернули. Закладки добавляются в корень, этим пользоваться невозможно.
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@lmars said in Vivaldi 6.2 для Android - Внимание к деталям:
Также мы вплотную занялись изменением компонента, отвечающего за создание и управление закладками
А что там поменялось? Я не заметил. Кнопка "Edit" была уже, открывает окно, в котором так и нет поиска папки.
А самое главное убили функцию добавления закладки в текущую открытую папку на панели закладок! Давно убили и так и не вернули. Закладки добавляются в корень, этим пользоваться невозможно.
Про закладки, что их починили, уж лучше бы пока не объявляли. Ну не дошли руки и не дошли. Можно понять. Но с помпой объявлять, что исправили закладки потому что отключили какую-то древнюю папку Мобильные закладки... Да хрен бы с этой папкой. Проблемы закладок не в ней.
У меня вот еще по роликам в YouTube вопрос. Ну почему при при повороте телефона и при разворачивании ролика на весь экран видео оказывается увеличенным и сдвинутым и не влезает в этот самый экран? Ну ведь не удобно же.
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@Nikolay68 said in Vivaldi 6.2 для Android - Внимание к деталям:
меня вот еще по роликам в YouTube вопрос. Ну почему при при повороте телефона и при разворачивании ролика на весь экран видео оказывается увеличенным и сдвинутым и не влезает в этот самый экран? Ну ведь не удобно же.
У меня так же проблема в приложении Youtube ReVanced. Думаю, это "фича" самого сервиса, чтобы видео максимально заполняло экран.
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@kurai said in Vivaldi 6.2 для Android - Внимание к деталям:
@Nikolay68 said in Vivaldi 6.2 для Android - Внимание к деталям:
меня вот еще по роликам в YouTube вопрос. Ну почему при при повороте телефона и при разворачивании ролика на весь экран видео оказывается увеличенным и сдвинутым и не влезает в этот самый экран? Ну ведь не удобно же.
У меня так же проблема в приложении Youtube ReVanced. Думаю, это "фича" самого сервиса, чтобы видео максимально заполняло экран.
Ну не знаю... Ведь приложение YouTube нормально отрабатывает.
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Есть такая странность, оператор МТС - гугл периодически под этим оператором (при поиске) генерирует капчи, но после успешной проверки результаты и поиск открываются не в браузере, а в их приложении search.