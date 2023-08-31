Обновления выходят и выходят, а очень распространённый и раздражающий баг никто не чинит - баг масштабирования страниц, который появился с обновлением, которое добавило это функцию.

Баг, который увеличивает масштаб страниц по умолчанию, но не равномерно, масштаб текста на страницах и элементов на них увеличивает на разную величину, поэтому вернуть все назад через настройки масштабирования невозможно.

Все слова "отправьте багрепорт" - бестолку, отправляешь не отправляешь, его не чинят вот уже почти год.