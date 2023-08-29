翻譯功能，步驟這麼多、這麼難用，為什麼死不改呢？
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DrMatryoshka
code_text ```為什麼每次要翻一點上面「A文」要下拉去選要翻譯成什麼啊？ 明明抓的瀏覽器是安裝什麼語言的版本，基本上就是慣用語了啊 而且為什麼不設計成 1.預設：慣用語 2.可設定：預設翻譯語言 3.下拉選單：可編輯，裡面只會想要翻譯哪些語言 翻譯都好麻煩，每次都要切到GOOGLE翻譯去
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Aaron Translator
嗯。这事儿我都懒得吐槽了。Vivaldi内置翻译是第三方的，我估计不是Vivaldi开发人手少就是第三方开发适配不给力。
我现在用的谷歌翻译插件和DeepL翻译插件。前者能整页翻译，后者能划词（句、段）翻译。两个搭配着用吧。
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qq834116404
还有台湾友人... 你好,我是大陆人..
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Aaron Translator
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DrMatryoshka
DeepL因為沒繁體中文，雖然大概8～9成都看的懂，只是沒看這麼快所以放棄...><
我感覺第一點要改不難，因為一定抓的到
「設定→使用者介面語言」這邊就可以知道母語。
翻譯下拉選單DropdownList，直接預設值抓那邊的語言，秒解，因為我本身有在寫C#、python....等，這個理論上不難啊。
會不會是大多使用者本來又歐洲人，本來英語就很6，
然後大多也是上英語網站，所以壓根沒想到這需求。
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Aaron Translator
@DrMatryoshka said in 翻譯功能，步驟這麼多、這麼難用，為什麼死不改呢？:
DeepL因為沒繁體中文
喔！还真是。才注意到。
Vivaldi内置的那个翻译器是第三方的，不是Vivaldi团队原创开发的。我不知道是因为Vivaldi团队小开发人手不足还是第三方不给力，总之就像你看到的，这个翻译器基本上可以说，就是个摆设。
我目前对这个翻译器不抱任何希望。而且有插件能解决翻译的问题。所以，我感觉还好，对我影响不大
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害，网页翻译现在直接用有道的网页翻译插件了……要是能直接把这个翻译给删掉就好了，反正用不了，别放在那里膈应人了。