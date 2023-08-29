@Aaron

DeepL因為沒繁體中文，雖然大概8～9成都看的懂，只是沒看這麼快所以放棄...><

我感覺第一點要改不難，因為一定抓的到

「設定→使用者介面語言」這邊就可以知道母語。

翻譯下拉選單DropdownList，直接預設值抓那邊的語言，秒解，因為我本身有在寫C#、python....等，這個理論上不難啊。

會不會是大多使用者本來又歐洲人，本來英語就很6，

然後大多也是上英語網站，所以壓根沒想到這需求。