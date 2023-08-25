@Asxon30 said in Что это такое?:

@lenok2009z У меня такое возникает когда оперативная память и подкачка переполняется и в итоге сайты начинают падать.

Сколько нужно памяти и свободного дискового пространства, а также что должно быть открыто в браузере чтобы переполнились память и диск от файла подкачки?