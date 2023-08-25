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Что это такое?
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Подскажите, почему это может возникать при загрузке веб-страницы?
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Semenov-Sherin
Это Linux?
А то у меня там бывали такие проблемы.
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Виндоус 10. Почему это может быть?
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@lenok2009z said in Что это такое?:
Виндоус 10. Почему это может быть?
Всё что угодно с таким количеством исходных данных
Для начала попробуйте эти советы
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@lenok2009z У меня такое возникает когда оперативная память и подкачка переполняется и в итоге сайты начинают падать.
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@Asxon30 said in Что это такое?:
@lenok2009z У меня такое возникает когда оперативная память и подкачка переполняется и в итоге сайты начинают падать.
Сколько нужно памяти и свободного дискового пространства, а также что должно быть открыто в браузере чтобы переполнились память и диск от файла подкачки?
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@Nikolay68
у меня на 16 гигах падали странички и отваливались плагины. на 32 нет. вот и делайте выводы
зависит же ещё от того что запущено кроме браузера
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Semenov-Sherin
@dfhgdtj у меня на 4ГБ вообще ничего не выгружается. На 2ГБ бывало, но в целом терпимо (на 4-6 вкладок хватало). Но мертвая птица - это не только про нехватку ресурсов.
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@dfhgdtj said in Что это такое?:
у меня на 16 гигах падали странички и отваливались плагины. на 32 нет. вот и делайте выводы
Это выводы из той же серии:
Двое пошли в лес и нашли 4 гриба.
Сколько грибов найдут четверо?
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Это из-за оперативки, и не важно, сколько у вас может быть её установлено, хоть 64 ГБ, если кеш забит, а свободной больше нет, то упадёт страница.
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@lenok2009z said in Что это такое?:
Подскажите, почему это может возникать при загрузке веб-страницы?
Кстати, это не ютуб ли? Помнится, когда-то у хромиума (движка) была утечка памяти при просмотре видео с ютуба. Через 2-3 часа браузер выедал память подчистую.
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@kurai Нет, это просто сайт. Причем не какой-то конкретный, а так периодически выбивает рандомные сайты.