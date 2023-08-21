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Панель вкладок
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Сразу две проблемы на разных компьютерах.
Проблема №1
Не сохраняется порядок расположения вкладок при закрытии программы. При открытии программы вкладки и на первом, и на втором уровнях располагаются в хаотичном порядке (может быть, в порядке создания). Очень неудобно при большом количестве открытых вкладок (у меня может быть до 30 вкладок и групп вкладок на первом уровне и до 100 вкладок в некоторых группах на втором уровне). Если до закрытия программы я знал примерное место расположение нужных вкладок, то после её открытия мне нужно проходить по всем вкладкам в группе, чтобы найти нужную. Такое наблюдается на 2 компьютерах сразу – десктопе и ноутбуке (на обоих Windows 7 32bit).
Вопрос: Как сделать так, чтобы сохранялись не только вкладки и их группы, но и порядок их расположения.
P.S.: Раньше такой проблемы не было. Такой баг появился после одного из обновлений в начале этого года. Ждал, что исправят, но так и не дождался.
Проблема №2
Установил Вивальди на трёх своих рабочих компьютерах (на двух Windows 10 64bit, на третьем Windows 11). Панель вкладок не сжимается по ширине, все вкладки фиксированного размера, постоянно приходится пролистывать вправо-влево. Как масштабировать панель вкладок по ширине экрана?
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@Azovian said in Панель вкладок:
(на обоих Windows 7 32bit).
@Azovian said in Панель вкладок:
Как сделать так, чтобы сохранялись не только вкладки и их группы, но и порядок их расположения.
Увы, на Windows 7 уже никак. Вот мой перевод статьи о прекращении поддержки Win7. Там же, в конце есть ссылка на оригинал статьи от разработчиков.
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@Azovian said in Панель вкладок:
Как масштабировать панель вкладок по ширине экрана?
Откройте Меню/Настройки/Вкладки, найдите блок настроек "Возможности вкладки" и отключите пункт "Включить горизонтальное прокручивание".
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This post is deleted!
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@kurai
Недавно купил себе второй комп, на котором Windows 10 Pro 64bit. Установил браузер, но проблема с расположением вкладок и групп вкладок та же. Т.е., после закрытия и открытия программы вкладки и группы на обеих уровнях меняют свои места в произвольном порядке. Во всяком случае, какой-либо логики в сортировке не заметил (оно и не в порядке открытия вкладок, и не в порядке использования, просто рандом какой-то).
Пространства отключил сразу, синхронизация мне не нужна, поэтому тоже отключена.
Прикрепляю три скриншота с расположением вкладок (перед закрытием 15 сентября, после открытия 16 сентября и сегодняшний) и ещё один с текущими настройками вкладок.!
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Аналогично перемешиваются вкладки. Но у меня это происходит после обновлений браузера.
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sedative29rus
Я бы попробовал от нечего делать тут потыкать разные сочетания, чисто на дурака.
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@sedative29rus said in Панель вкладок:
Я бы попробовал от нечего делать тут потыкать разные сочетания, чисто на дурака.
В смысле, потыкать и вернуть как было?
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sedative29rus
@Nikolay68 Выставить по-другому и проверить. Тут же у товарища после каждого перезапуска перемешивается, так что это легко.
А в целом, надо вообще на чистом профиле проверять. Т.е. не полениться, настроить чистый профиль так же, как рабочий и поработать временно в нём. А в вашем случае, установить предыдущую версию, настроить без синхронизации и обновить.
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странно, я не замечал такого глюка) хотя последней версией почти не пользуюсь, но вот включил и ничего не перемешивается. по крайней мере вкладки и группы.
а вот что заметил, если открыто несколько окон, то их порядок
каждый разрандомный! (в старых версиях порядок окон никогда не менялся).
а ещё заметил что очень долго происходит закрытие браузера, прям раз в 5-7 дольше чем раньше. и прям видно как окошки рандомно исчезают... (видимо из-за этого потом появляются в другом порядке) при этом дикий жор процессора, память почти не нагружается и диск 0%
upd: не каждый раз, а только один раз такое было. повторить не удалось. но дикий жор процессора всегда при закрытии. и открывает всегда не ту вкладку не в том окне, которая была при закрытии