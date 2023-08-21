Сразу две проблемы на разных компьютерах.

Проблема №1

Не сохраняется порядок расположения вкладок при закрытии программы. При открытии программы вкладки и на первом, и на втором уровнях располагаются в хаотичном порядке (может быть, в порядке создания). Очень неудобно при большом количестве открытых вкладок (у меня может быть до 30 вкладок и групп вкладок на первом уровне и до 100 вкладок в некоторых группах на втором уровне). Если до закрытия программы я знал примерное место расположение нужных вкладок, то после её открытия мне нужно проходить по всем вкладкам в группе, чтобы найти нужную. Такое наблюдается на 2 компьютерах сразу – десктопе и ноутбуке (на обоих Windows 7 32bit).

Вопрос: Как сделать так, чтобы сохранялись не только вкладки и их группы, но и порядок их расположения.

P.S.: Раньше такой проблемы не было. Такой баг появился после одного из обновлений в начале этого года. Ждал, что исправят, но так и не дождался.

Проблема №2

Установил Вивальди на трёх своих рабочих компьютерах (на двух Windows 10 64bit, на третьем Windows 11). Панель вкладок не сжимается по ширине, все вкладки фиксированного размера, постоянно приходится пролистывать вправо-влево. Как масштабировать панель вкладок по ширине экрана?