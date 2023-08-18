@gozhiy

нет возможности открывать новую вкладку не в домашней странице

Ну т.е. если я, предположим, сделаю стартовой страницей about:blank, то и Home и плюс будут открывать не ЭП, а пустой темный фон.

Т.е. предложение ваше, КМК, сводится к тому, что плюс всегда должен открывать ЭП?

А Home должен открывать указанную пользователем страницу или ЭП?