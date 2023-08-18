Домашняя страница для мобильной версии
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В отличие от версии для ПК, в мобильной версии нет возможности открывать новую вкладку не в домашней странице. Т.е. это или спид-диал, или сайт, указаный в настройках домашней страницы. Получается глупость - включаешь видимость кнопки Home и она оказывается совершенно бесполезной. Если она настроена как сайт, то новая страница открывается на этом сайте, а до спид-диала не добраться. Если Home - спид-диал, то она дублирует кнопку плюс.
Вопрос - это можно как-то обойти?
Вопрос - это можно как-то обойти?
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нет возможности открывать новую вкладку не в домашней странице
Ну т.е. если я, предположим, сделаю стартовой страницей about:blank, то и Home и плюс будут открывать не ЭП, а пустой темный фон.
Т.е. предложение ваше, КМК, сводится к тому, что плюс всегда должен открывать ЭП?
А Home должен открывать указанную пользователем страницу или ЭП?
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@far4 said in Домашняя страница для мобильной версии:
нет возможности открывать новую вкладку не в домашней странице
Ну т.е. если я, предположим, сделаю стартовой страницей about:blank, то и Home и плюс будут открывать не ЭП, а пустой темный фон.
Т.е. предложение ваше, КМК, сводится к тому, что плюс всегда должен открывать ЭП?
А Home должен открывать указанную пользователем страницу или ЭП?
А разве это не логично?
Тут вопрос скорее в том, почему это не было сделано изначально?