Olá, Kelvin.

Estás a falar da funcionalidade de tradução automática que vem incorporada com o Vivaldi, é isso?

Este tipo de queixa genérica raramente é útil e leva a algum lado - podes pelo menos dar exemplos concretos de páginas onde a tradução é particularmente má?

Em qualquer caso, uma boa tradução automática é sempre muito difícil de alcançar e, eu arriscaria dizer, mesmo impossível (pois se até os tradutores humanos tantas vezes têm dificuldades na tradução de alguns textos...).

Para mim, o objetivo de uma tradução automática é ajudar a compreender sobre o que trata um texto e não tanto a produzir um texto correto.

Textos muito técnicos (legislação ou cheios de vocabulário muito específico) e/ou fortemente dependentes do contexto (com muitas expressões idiomáticas, ou sujeitos subentendidos, por exemplo), dificilmente são bem traduzidos, também há que ter isso em conta.

Creio que tinha havido um pedido aqui no fórum, há um tempo atrás, no sentido de os utilizadores poderem sugerir melhorias ao texto traduzido. Não encontrei essa conversa mas para mim iria complicar muito uma funcionalidade que aposto que o Vivaldi pretende manter o mais simples possível (para se poderem continuar a focar no resto do navegador).

Se realmente dependes assim tanto das traduções automáticas, sugiro usar uma ferramenta dedicada de tradução em vez da que vem integrada no navegador. Como em tantas outras coisas na vida, a especialização normalmente está associada a um aumento da qualidade. Conheço muita gente que usa o DeepL devido à sua qualidade. Pessoalmente, para línguas latinas, acho que o Bing também tem um excelente tradutor. Há mais algumas sugestões neste outro tópico dadas por outros utilizadores: https://forum.vivaldi.net/topic/46048/add-deepl-as-usual-translation