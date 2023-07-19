Синхронизация
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daniildiaz
Можно сделать чтобы вкладки синхронизировались?
Учётная запись одна и та же (аккаунт вивалди), но устройства разные.
Хочу чтобы на одном аккаунте но на разных устройствах было всё одно и тоже, все открытые вкладки и прочее.
Я начал пользоваться браузером с компьютера, после установил на телефон.
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@daniildiaz said in Синхронизация:
Можно сделать чтобы вкладки синхронизировались?
Учётная запись одна и та же (аккаунт вивалди), но устройства разные.
Хочу чтобы на одном аккаунте но на разных устройствах было всё одно и тоже, все открытые вкладки и прочее.
Я начал пользоваться браузером с компьютера, после установил на телефон.
Открытые вкладки с другого устройства находятся в правом верхнем углу под кнопкой облачка. Из можно открывать все скопом в новом окне браузера.
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Было открыто на устройстве около 36 вкладок, но через "облачко" вижу только 15, в порядке их расположения в открытых вкладках. Как получить доступ ко всем открытым на устройстве вкладкам, а не только небольшому числу из начала списка?