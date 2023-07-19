Можно сделать чтобы вкладки синхронизировались?

Учётная запись одна и та же (аккаунт вивалди), но устройства разные.

Хочу чтобы на одном аккаунте но на разных устройствах было всё одно и тоже, все открытые вкладки и прочее.

Я начал пользоваться браузером с компьютера, после установил на телефон.