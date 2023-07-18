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Использование вивальди на всех устройствах.
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Всем привет. Мне нравится этот браузер. Но мне абсолютно не нравится встроенный менеджер паролей. В стандартном интерфейсе под виндой, он не даёт мне удалить все пароли разом или экспортировать их в отдельный файл.
Суть не в этом. Этот менеджер паролей абсолютно непригоден на смартфоне. Обычно у людей установлено довольно много фирменных сторонних приложений, в которых нужна авторизация. А как быть есть все пароли я храню в браузере? Службы автозаполнения нету, в отличии от конкурентов. Не хотелось бы прибегать к помощи сторонних прослоек типа битвардера.
Приходится копировать из браузера... довольно неудобно. С учётом автозаполнения от гугл, которое работает на уровне системы.
Как вы обходите эти ограничения? Лично я подумываю над тем, чтобы удалить все сторонние приложения и делать все через браузер. Но как тогда быть с уведомлениями о поступлении тех же посылок например?
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@tempale said in Использование вивальди на всех устройствах.:
Как вы обходите эти ограничения?
Копирую пароли из браузера Стороннему приложению (пусть их будет даже 10-15) пароль нужен один раз, поэтому не вижу проблемы, чтобы раз в полгода скопировать его из браузера в приложение.
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@tempale said in Использование вивальди на всех устройствах.:
Всем привет. Мне нравится этот браузер. Но мне абсолютно не нравится встроенный менеджер паролей. В стандартном интерфейсе под виндой, он не даёт мне удалить все пароли разом или экспортировать их в отдельный файл.
Суть не в этом. Этот менеджер паролей абсолютно непригоден на смартфоне. Обычно у людей установлено довольно много фирменных сторонних приложений, в которых нужна авторизация. А как быть есть все пароли я храню в браузере? Службы автозаполнения нету, в отличии от конкурентов. Не хотелось бы прибегать к помощи сторонних прослоек типа битвардера.
Приходится копировать из браузера... довольно неудобно. С учётом автозаполнения от гугл, которое работает на уровне системы.
Как вы обходите эти ограничения? Лично я подумываю над тем, чтобы удалить все сторонние приложения и делать все через браузер. Но как тогда быть с уведомлениями о поступлении тех же посылок например?
Храню в браузере только малозначительные пароли. Все пароли в специальном приложении из которого копирую в буфер при необходимости. Время от времени делаю бэкап базы и закидываю в облако.
P.S.
А на старом дачном ноуте в браузере вообще пароли не храню. Потому что ноут - это вещь в себе. Что случится - поедет в сервис вместе со всеми не защищенными паролями.
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@tempale said in Использование вивальди на всех устройствах.:
Лично я подумываю над тем, чтобы удалить все сторонние приложения и делать все через браузер.
А потом (когда-нибудь всё случается, это нужно учитывать) Вивальди взломают и вы потеряете сразу все пароли.
Лучше уж Bitwarden с включённым сервисом заполнения. Или keepass и его форки. А все пароли разбить на несколько групп (в зависимости от тяжести последствий при утечке) и хранить/бэкапить отдельно друг от друга.
И потом - Вивальди это просто браузер, и ничего больше, это не часть прошивки, и возможности у него ограничиваются функцией работы в инете.
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Бумажный блокнот?
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Semenov-Sherin
@far4 Vivaldi умеет шифровать данные, которые синхронизуируются с сервером. И по крайней мере в сравнении с нынешней Оперой реализовано это заметно удобнее (с другими браузерами сравнивать не могу, ибо там синхронизацией вообще не пользуюсь).
Единственная потенциальная проблема - это стилеры. Не разу с ними не сталкивался, но в интернете ходят страшилки, что они могут тупо скопировать файлы из соответствующей папки. А если папка пустая, и пароли лежат в Bitwarden или KeePass, то и копировать им нечего.
Vivaldi шифрует данные на устройстве?