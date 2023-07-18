Всем привет. Мне нравится этот браузер. Но мне абсолютно не нравится встроенный менеджер паролей. В стандартном интерфейсе под виндой, он не даёт мне удалить все пароли разом или экспортировать их в отдельный файл.

Суть не в этом. Этот менеджер паролей абсолютно непригоден на смартфоне. Обычно у людей установлено довольно много фирменных сторонних приложений, в которых нужна авторизация. А как быть есть все пароли я храню в браузере? Службы автозаполнения нету, в отличии от конкурентов. Не хотелось бы прибегать к помощи сторонних прослоек типа битвардера.

Приходится копировать из браузера... довольно неудобно. С учётом автозаполнения от гугл, которое работает на уровне системы.

Как вы обходите эти ограничения? Лично я подумываю над тем, чтобы удалить все сторонние приложения и делать все через браузер. Но как тогда быть с уведомлениями о поступлении тех же посылок например?