Как добавить сертификат (*.p12) в браузер?
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Прошелся по настройках и не нашел как добавить в браузер сертификат (формат .p12), который нужен для авторизации на https://light.webmoney.ru . В хромиуме есть такая возможность, а в vivaldi куда ее спрятали?
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Только спросил и тут же нашел ответ в какой-то англоязычной теме здесь же на форуме. Вбил chrome://settings/certificates в адресную строку и появились нужные настройки с импортом сертификата)
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Вбил chrome://settings/certificates в адресную строку и появились нужные настройки с импортом сертификата)
попробовал, у меня такой фокус не прокатил.
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@liding
Это убрано подальше на страницу настройки "Прокси" наверно для того, чтобы плюнуть в наглые глаза микрософта, который подобрал под себя всю политику управления сертификатами.
Теперь сертификаты в системе общие, всех построили с помощью Хромиум
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@byoru said in Как добавить сертификат (*.p12) в браузер?:
@liding
Это убрано подальше на страницу настройки "Прокси" наверно для того, чтобы плюнуть в наглые глаза микрософта, который подобрал под себя всю политику управления сертификатами.
Теперь сертификаты в системе общие, всех построили с помощью Хромиум
ясно, спасибо
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Ни в одном из разделов не нашел сертификаты. В очередной раз их запрятали или уже вырезали полностью..