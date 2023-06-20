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Почему браузер превращается в слона? Вес уже около 2Гб
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niclas1975
Использую Вивальди около недели, у меня около 20 открытых вкладок в 2х пространствах, плагинов никаких не ставил, и браузер уже весит около 2Гб на диске.
Что это, почему, и как его чистить?
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@niclas1975 said in Почему браузер превращается в слона? Вес уже около 2Гб:
как его чистить?
Ctrl+Sift+Delete - Внимательно !!! выставить галочки.
продолжение следует ...
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Ещё стоит учитывать, что современные разработчики (не только команда Vivaldi) мало внимания уделяют размеру дистрибутива. Поэтому скачанные 90-120 Мб установщика браузера превращаются в 600-1200 Мб установленного браузера без расширений, истории и кеша.
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@niclas1975 А почтовик вы используете? Встроенный почтовый клиент по-умолчанию скачивает всю почту для последующего поиска офлайн.
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niclas1975
@kurai почтовик не использую, только адблок и все, больше никаких "примочек".
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@niclas1975 said in Почему браузер превращается в слона? Вес уже около 2Гб:
@kurai почтовик не использую, только адблок и все, больше никаких "примочек".
Тогда смотрите ответ от @coleslaw
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Свежеустановленный Vivaldi 6.2.3105.58 (в "C:\Program Files\Vivaldi\Application") занимает 715 МБ, из которых 377 МБ занимает инсталлятор (в "C:\Program Files\Vivaldi\Application\6.2.3105.58\Installer").
Т.е. сам браузер - ок. 300 МБ. По современным меркам - немного.