We will be updating the Forum on Wednesday, 18th of October between 12:30 and 14:30 (UTC) (see the time in your time zone). During this time you may experience some downtime. Thanks in advance for your patience. 🙂
Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход
-
Shpankov Vivaldi Team
Работа с умным чатом, перемещаемые пространства и прочие улучшения в новой версии браузера.
Click here to see the full blog post
-
iduschiyksvetu
"Можете его отправлять по почте друзьям или совершенно незнакомым людям, сохранять в текстовый файл или распечатывать на принтере — всё, что хотите."
Просится ещё упоминание возможности сохранить в заметку, чтобы дополнительно указать на функционал внутри браузера. Для тех кто забыл. Или не знал о них, например, как новые пользователи.
-
Если я вошёл в какой-либо аккаунт, допустим, в google, то я в этом аккаунте во всех возможных рабочих пространствах, что сводит их полезность (в моем случае) к нулю. Планируется ли возможность изоляции пространств друг от друга? Вроде бы подобное реализовано в Firefox.
-
@diverdm said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
Планируется ли возможность изоляции пространств друг от друга?
В будущем, возможно. Йон однажды говорил об этом, но больше пока никакой информации нет. К сожалению...
@diverdm said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
Вроде бы подобное реализовано в Firefox.
Если мне не изменяет мой склероз, то реализовано сторонним расширением.
-
@kurai said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
реализовано сторонним расширением.
расширением Multi-Account Containers от Firefox
в магазине расширений гугл было что-то похожее, ставил, работало, не помню как называется
-
Тратить время и адаптировать браузер специально под какой-то чат, про который я в первый раз слышу? Вам нечем больше заняться?
-
@Rinaldus said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
Тратить время и адаптировать браузер специально под какой-то чат, про который я в первый раз слышу? Вам нечем больше заняться?
У браузера как минимум два пользователя
-
@Rinaldus said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
Вам нечем больше заняться?
Всё правильно они сделали! Организовали своим пользователям, доступ к новейшим технологиям.
@Rinaldus said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
какой-то чат, про который я в первый раз слышу
@Rinaldus, Вы как вроде с Луны свалились, про ChatGPT, чуть ли не из каждого утюга вещают! И про то, как мелкомягкие, его себе в поисковик вкорячили! А Вы не слышали...
-
@RX21 Про ChatGPT слышал, но в России он недоступен, поэтому на него наплевать. Что там у мелкомягких происходит, меня уже 15 лет как не интересует, ибо у меня линукс.
-
@Rinaldus said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
ибо у меня линукс.
И это ПРАВИЛЬНЫЙ подход!
Плюсую неистово!
-
sedative29rus
@Tsvetkov1964 В списках изменеий к тестовым сборкам упоминались какие-то исправления, связанные с этим, так что по идее всё должно было быть починено к выходу стабильной.
Попробуйте в терминале выполнить
/opt/vivaldi/update-ffmpeg --user
или
/opt/vivaldi-stable/update-ffmpeg --user, смотря как там у вас всё устроено.
-
sedative29rus
@RX21 said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
про Chat GPT, чуть-ли не из каждого утюга вещают!
Про всякие Stable Diffusion тоже в своё время разве что бабульки у подъезда не говорили. Пришлось даже поставить себе, поразбираться, как там картинки генерировать.
-
@Tsvetkov1964 said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
После обновления впервые не воспроизводится видео (не все, например в тестовом примере блога Вивальди, на mail.ru, пробовало сначала и в ВК отвалиться, но после пары перезагрузок заиграло).
Я на Линукс Минт последней версии.
Есть товарищи по несчастью?
Дежурный вопрос - с отключенным блокировщиком?
-
Кто то смог с windows версии зайти в чат бинга? Впн имеется, через edge работает, а в вивальди как и раньше нет
-
@Tsvetkov1964 said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
@Shpankov Без толку. В частности, для mail.ru выскакивает надпись: данный видеоформат не поддерживается вашим браузером.
Выложите примеры ссылок, я посмотрю.
-
@CwaUser said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
Кто то смог с windows версии зайти в чат бинга? Впн имеется, через edge работает, а в вивальди как и раньше нет
Вот эту ссылку попробуйте:
https://www.bing.com/chat
-
И как использовать чат? Есть какая-то инструкция?
-
@eugene13 said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
И как использовать чат? Есть какая-то инструкция?
Который Bing Chat? Вы ему пишите запрос, он вам в ответ поисковую выдачу.
-
@eugene13 said in Vivaldi 6.1 – Адаптивный подход:
И как использовать чат? Есть какая-то инструкция?
Открыть эту ссылку и пользоваться:
-
@shpankov: меняет на поисковый запрос, никакого чата нет. Я должен впн использовать, зайти в аккаунт мелкомягких или ещё что-то? Скрин не знаю, как прикрепить.