"Можете его отправлять по почте друзьям или совершенно незнакомым людям, сохранять в текстовый файл или распечатывать на принтере — всё, что хотите."

Просится ещё упоминание возможности сохранить в заметку, чтобы дополнительно указать на функционал внутри браузера. Для тех кто забыл. Или не знал о них, например, как новые пользователи.