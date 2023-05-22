Вопрос по панели состояния (значкам), решил не делать отдельную ветку.

Поставил Вивальди на новый комп. Все ок, даже почту Яндекс сходу подключил. Один нюанс. Привык, что в панели состояния показывается счетчик почты, где в кружке показывается число непрочитанных сообщений. Кружок всегда был синий (на двух других машинах), а тут почему-то серый. Мне неудобно.

Может кто подсказать, в каких настройках искать, как бы цвет синим чтоб поставить? Видимо, в темах, но там все очень запутано, искал, не нашел.