Пропала кнопка переключения боковой панели.
-
раньше вот тут была кнопка открытия боковой панели. Сейчас она куда-то пропала. Порвшись в настройках ничего не нашел. На форуме написано что в настройках панели можно поставить, но у меня нет такой иконки
версия браузера последняя - 6.0.2979.22 (Stable channel) (64 бита)
как вернуть эту кнопку?
-
@xktrimalv said in Пропала кнопка переключения боковой панели.:
как вернуть эту кнопку?
https://forum.vivaldi.net/post/665696
(В редакторе панелей, вместо раздела "панель состояния," выбрать раздел "боковая панель" - там находится эта кнопка.)
-
@RX21 Спасибо, помогло!
-
Вопрос по панели состояния (значкам), решил не делать отдельную ветку.
Поставил Вивальди на новый комп. Все ок, даже почту Яндекс сходу подключил. Один нюанс. Привык, что в панели состояния показывается счетчик почты, где в кружке показывается число непрочитанных сообщений. Кружок всегда был синий (на двух других машинах), а тут почему-то серый. Мне неудобно.
Может кто подсказать, в каких настройках искать, как бы цвет синим чтоб поставить? Видимо, в темах, но там все очень запутано, искал, не нашел.