@beykozlu

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Bu kategoride sadece İngilizce talep edilmektedir.

Kendi diliniz için lütfen yerel Türkçe foruma gidin.

Paylaşım için bir tarayıcı düğmesi hakkındaki sorunuz kesinlikle iyi bir soru.

Belki burada da sormak için bir çeviri aracı kullanabilirsiniz.

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In this category only English is requested.

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Your question about a browser button to share is definitely a good one.

Maybe you use a translation tool to ask it here too.