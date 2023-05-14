We will be updating the Forum on Wednesday, 18th of October between 12:30 and 14:30 (UTC) (see the time in your time zone). During this time you may experience some downtime. Thanks in advance for your patience. 🙂
Tarayıcı da Paylaş butonu yok mu acaba?
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Arkadaşlar Tarayıcı da Paylaş butonu yok mu acaba?
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@beykozlu
Bu foruma hoş geldiniz!
Bu kategoride sadece İngilizce talep edilmektedir.
Kendi diliniz için lütfen yerel Türkçe foruma gidin.
Paylaşım için bir tarayıcı düğmesi hakkındaki sorunuz kesinlikle iyi bir soru.
Belki burada da sormak için bir çeviri aracı kullanabilirsiniz.
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Welcome to this forum!
In this category only English is requested.
For your language please go to the local Turkish forum.
Your question about a browser button to share is definitely a good one.
Maybe you use a translation tool to ask it here too.
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stardepp Translator
@beykozlu Adres çubuğunun sağ tarafında bir QR kodu oluşturucu var, böylece mevcut web sayfasını diğer cihazlarla (örneğin akıllı telefon) paylaşabilirsiniz.
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@stardepp Great! You have to activate it though.
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stardepp Translator
@beykozlu Adres çubuğundaki QR Kodu simgesini etkinleştirmek için bir onay işareti koyun, resme bakın:
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Merhaba,
MACos tarafında Dosya -> Paylaş altından paylaşım yapabilirsiniz.
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windows için mi bu hocam?