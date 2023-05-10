Я до сих пор, уходя из дома или ложась спать, вырубаю всё, кроме холодильника. Прям из розетки. Хотя, если брать хату без ремонта, то можно и об умном доме подумать. Но мне это не грозит.

Плюс ИИ до сих пор остаются довольно тупыми. Раньше они были на уровне 3-летнего ребенка, сейчас прокачались до уровня семилетки. Это иллюзия. У китайцев ещё лет десять назад был чат-бот Сяоай: это бабёха лет 19, которая могла хамить и спорить с собеседником. Поэтому она казалась максимально живой и самостоятельной. Но это обманка.