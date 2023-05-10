Грозит ли Вивальди свой искусственный интеллект?
-
И если да, то каким он может стать, развиваясь, лет через пять-семь-десять? а сорок лет спустя?
Может ли ИИ стать неотъемлемой частью браузера?
Или, наоборот, браузер станет частью экосистемы Вивальди, основанной на ИИ?
Как бы вы назвали голосового помощника Вивальди?
Он должен быть мужского или женского рода?
А если он будет в виде голограммы или робота-андроида, как он будет выглядеть?
Хотели бы вы жить в доме, управляемом ИИ?
-
sedative29rus
@far4 said in Грозит ли Вивальди свой искусственный интеллект?:
Хотели бы вы жить в доме, управляемом ИИ?
Я бы пожил в доме, где не то что ИИ, а вообще этих ваших комплюктеров с энтернетами нету.
-
Semenov-Sherin
Я до сих пор, уходя из дома или ложась спать, вырубаю всё, кроме холодильника. Прям из розетки. Хотя, если брать хату без ремонта, то можно и об умном доме подумать. Но мне это не грозит.
Плюс ИИ до сих пор остаются довольно тупыми. Раньше они были на уровне 3-летнего ребенка, сейчас прокачались до уровня семилетки. Это иллюзия. У китайцев ещё лет десять назад был чат-бот Сяоай: это бабёха лет 19, которая могла хамить и спорить с собеседником. Поэтому она казалась максимально живой и самостоятельной. Но это обманка.
-
@far4 said in Грозит ли Вивальди свой искусственный интеллект?:
И если да, то каким он может стать, развиваясь, лет через пять-семь-десять? а сорок лет спустя?
Сомневаюсь. Там до интеллекта ещё развиваться и развиваться.
@far4 said in Грозит ли Вивальди свой искусственный интеллект?:
Может ли ИИ стать неотъемлемой частью браузера?
Зачем?
@far4 said in Грозит ли Вивальди свой искусственный интеллект?:
Или, наоборот, браузер станет частью экосистемы Вивальди, основанной на ИИ?
Зачем?
@far4 said in Грозит ли Вивальди свой искусственный интеллект?:
Как бы вы назвали голосового помощника Вивальди?
Тони. Это же очевидно
@far4 said in Грозит ли Вивальди свой искусственный интеллект?:
Он должен быть мужского или женского рода?
Извините, что вы с ним собираетесь делать, что так важен пол?
@far4 said in Грозит ли Вивальди свой искусственный интеллект?:
А если он будет в виде голограммы или робота-андроида, как он будет выглядеть?
Как Тони. Это же очевидно
@far4 said in Грозит ли Вивальди свой искусственный интеллект?:
Хотели бы вы жить в доме, управляемом ИИ?
Упаси боже
-
@kurai said in Грозит ли Вивальди свой искусственный интеллект?:
Он должен быть мужского или женского рода?
Извините, что вы с ним собираетесь делать, что так важен пол?
Ну вот просыпается Kurai под мелодичный голос Тони:
"Вставайте, граф, вас ждут великие свершения!"
Открывает глаза и видит...
Кого он видит? андроида, максимально похожего на человека.
Который сидит с хронометром в одной руке, кипящей кофейной туркой в другой, сидит он невысоко в воздухе, левитируя, и нетерпеливо отстукивает домашним тапком космоморзе по коврику со типичным марсианским узором: "Вставай, лентяй! Сегодняшний рассвет больше никогда не повторится! Вот и новый сол наступил!"
Прогресс движется быстррр...роооо
Kurai ленивым движением руки открывает в воздухе голографический экран с 3D-браузером Вивальди... его можно вращать как кубик, грани кубика - окна, причём граней явно больше, чем шесть... такой, замысловатый кубик. И просматривает прогноз погоды: ветра, несущие красный вездесущий песок, расписание ливней, положение орбитальных щитов, закрывающих планету от солнечного ветра и звёздного излучения, а вот новости... каналы Скиапарелли оказались очень удачным способом предварительного ареоформирования... конкурс на самую быструю марсианскую пиявку в разгаре... наездниками служат как раз киберы, модель Тони пришла второй в предварительном отборе на приз Аэлита 2042. А главное - сегодня торжественное открытие первого марсианского моря!... Оно частично под искусственным куполом, который регулирует испарение и влажность.
-
@Semenov-Sherin said in Грозит ли Вивальди свой искусственный интеллект?:
Прям из розетки
Понимаю.
Но это как раз недоверие к надёжности умных домов со всеми их противопожарными датчиками и реле безопасности.
К слову, вспомнился рассказ Бредбэри "Будет ласковый дождь..." и мультфильм по нему. Там тоже свой ИИ.
-
MitryStepanov
А Вивальди развивает искусственный интеллект? Это может сделать браузер удобнее. Но хотелось бы быть уверенным, что наши данные будут в безопасности. Сейчас основная проблема с ИИ - это защита персональных данных, если я прав
-
sedative29rus
-
MitryStepanov
@sedative29rus cool