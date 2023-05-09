Şifreler silinmiş
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Dün normal çalışan Vivaldi stable ve vivaldi snapshot tarayıcılarında bu gün kayıtlı olan tüm kullanıcı adı ve parolaların silindiğini gördüm.
İşletim sistemi Kubuntu 22.04 LTS
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Vivaldi snapshot kendiliğinden sorun çözüldü. Sanırım güncelleme ile oldu. Stable sürümde sorun halen devam ediyor.
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Günler sonra gelen bir güncelleme sonrası stable sürümde de parolalar geri geldi...
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Geçmiş olsun.
Senkronize bölümünde Vivaldi sunucusundan bilgileri kaldırmak için bir tuş var. Yanlışlıkla basmamaya dikkat edin. Basılırsa sunucudan siler, sadece bilgisayarda tutar ve tekrar senkronize etmek gerekebilir. Sorun değil ama bir telaş ettirir insanı