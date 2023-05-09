Geçmiş olsun.

Senkronize bölümünde Vivaldi sunucusundan bilgileri kaldırmak için bir tuş var. Yanlışlıkla basmamaya dikkat edin. Basılırsa sunucudan siler, sadece bilgisayarda tutar ve tekrar senkronize etmek gerekebilir. Sorun değil ama bir telaş ettirir insanı