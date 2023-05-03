Скажите , а кто составляет тексты ? А как там в оригинале ?

"ЭтА параметр ...." -- понятно, что переводит Google. Без участия человека.

Я не про "А" -- это мелочи.

Вы когда-нибудь читали пресс-релизы к новым DEV-версиям Windows ?

Раздел === "Исправление ошибок" === = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ...

пока доберешься до сути, все глаза сломаешь.

Это заметно по всему браузеру.

Давайте вспомним понятие лаконичность, и все строго по делу. Поменьше беллетристики, без вводных разъяснений -- браузер не резиновый.

@KURAI , вы там ближе -- передайте наверх.