Трудности перевода и ненужные опции
-
Скажите , а кто составляет тексты ? А как там в оригинале ?
"ЭтА параметр ...." -- понятно, что переводит Google. Без участия человека.
Я не про "А" -- это мелочи.
Вы когда-нибудь читали пресс-релизы к новым DEV-версиям Windows ?
Раздел === "Исправление ошибок" === = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ... = исправлена ошибка, которая ...
пока доберешься до сути, все глаза сломаешь.
Это заметно по всему браузеру.
Давайте вспомним понятие лаконичность, и все строго по делу. Поменьше беллетристики, без вводных разъяснений -- браузер не резиновый.
@KURAI , вы там ближе -- передайте наверх.
-
sedative29rus
@sphera said in Автосохранение сессии:
понятно, что переводит Google. Без участия человека.
Вряд ли на самом деле вам что-то понятно. Гугл без участия человека так не переведёт.
This will automatically add to the session history list upon closing Vivaldi
-
@sedative29rus
я же давно догадался, что Google знает языки лучше, чем 95% людей. Значит, ваш ответ явно не в пользу переводчика.
меня это все напрягает.
This will automatically
здесь каждое слова -- лишнее ! В браузере ВСЕ настройки ЭТИ, все о будущем, и все автоматические
Ну зачем все сюда лепить ? Это все надо читать и отметать сразу как незначащее. И такого наберется на пару страниц во всем браузере.
Тем более параметр, которого не было. Все галки -- это параметры.
Укажите лучше название переменной, может , кому пригодится для моддинга.
-
Давайте как то тщательнЕе подходить к настройкам браузера
ну тяжело мне это переваривать.
- Слово "Спрашивать", и место, которое оно занимает -- так необходимо ?
- Это точно такая же настройка "о будущем", как и предыдущая. Тут же нет "будет", как-то обошлись короче.
Я за краткость. И меньше букв в настройках.
-
FoxWMulder
@sphera что-то не улавливаю о чём Вы.
если про названия тех или иных настроек. настроек много, всем дать понятные названия может быть сложно. кроме того на английском зачастую понятнее звучит, т.е. в оригинале, чем после перевода.
-
Shpankov Vivaldi Team
@sphera said in Автосохранение сессии:
"ЭтА параметр ...." -- понятно, что переводит Google. Без участия человека.
Спасибо - исправил опечатку в переводе.
-
-
FoxWMulder
@coleslaw said in Автосохранение сессии:
понял. да, вероятно есть смысл в том чтобы убрать дополнительную строку. если бы в блоке "подтверждения выхода" было бы несколько галок, то логично именно такое представление, а так лишнее место занимает. просто, как и гворил на английском более понятно:
тут выглядит более логично, хотя также отсуствует необходимость в дополнительной строке. я даже не обращал внимание на такое))
-
А в чем разница между этими галками ?
Допустим редкий случай, когда юзеру доступны пространства, разделение окна . но ему обязательно надо отдельные окна.
Полагаю, отдельные окна - это прошлый век,
Ладно, это наверное основа Хромиум , это останется навсегда. У меня раздельные окна - это значит, что опять сорвалась мышка, не туда вкладка перетащилась .
- Можно отключить отдельные окна ?
- Эти разные галки для чего ? Закрывать 2 окно - подтвердить, а 1 - не надо ? Или наоборот ?
Это настолько важно, что нельзя их объединить ?
И сократить целый раздел настроек.
-
sedative29rus
div.settings-content > section:nth-child(1) > div:nth-child(2) > div:nth-child(2) > div > label > span, div.settings-content > section:nth-child(1) > div:nth-child(2) > div:nth-child(3) > div > label > span { display: none; } div.settings-content > section:nth-child(1) > div:nth-child(2) > div:nth-child(2) > h3, div.settings-content > section:nth-child(1) > div:nth-child(2) > div:nth-child(3) > h3 { padding-left: 20px; } div.settings-content > section:nth-child(1) > div:nth-child(2) > div:nth-child(2) > div > label > input[type=checkbox], div.settings-content > section:nth-child(1) > div:nth-child(2) > div:nth-child(3) > div > label > input[type=checkbox] { bottom: 22px; } div.settings-content > section:nth-child(1) > div:nth-child(2) { height: 90px; }
-
@sphera said in Автосохранение сессии:
Можно отключить отдельные окна ?
Можно не создавать новые окна Тогда и не придётся ничего отключать.
@sphera said in Автосохранение сессии:
Эти разные галки для чего ? Закрывать 2 окно - подтвердить, а 1 - не надо ? Или наоборот ?
Это настолько важно, что нельзя их объединить ?
Подтверждение закрытия окна (название говорит само за себя) появляется, когда пользователь закрывает одно из открытых окон. Например, одно из пяти окон.
Подтверждение выхода (опять же, название говорит за себя) появляется, когда пользователь закрывает весь браузер полностью. Как это происходит? Например, открыто 5 окон браузера с разными вкладками. Необходимо перейти к первому (основному) окну и нажать Меню/Выход. Тогда закроется браузер со всеми окнами.
-
@kurai вы объясняете, как сделано сейчас, спасибо, у меня есть наглядный пример — сам браузер.
Хорошо, не буду плодить риторические вопросы.
Сейчас функционал рассчитан на тех юзеров, кто готов потерять вкладки в окнах со 2 по 5. А вкладки в 1 окне ему важны.
Это избыточный функционал. Объединить эти Галки поместить Её же 1 шт в общий раздел и удалить этот.
Ещё 1 шаг на пути к снижению мастодонтности в Настроках браузера.
@kurai можно увидеть скрин, как у вас обстоят дела с этими галками ?
-
@sphera said in Автосохранение сессии:
@kurai можно увидеть скрин, как у вас обстоят дела с этими галками ?
Пожалуйста
К слову, я пользуюсь далеко не всеми функциями.
-
@kurai я как раз об этом. Это состояние у всех либо 2, либо 0. Объединить. Знаете еще браузер с 2 галками ? Одна галка есть в всех браузеров. Да, это отличает Вивальди от других. Только кто этим пользуется.
Представляете ситуацию с 0 и 1 ? Я нет. А глупость с 1 и 0 я описал выше. Другой юзер тоже может подумать - к чему это ? Авторитет Браузера сильно пошатнется
-
@sphera said in Автосохранение сессии:
Объединить
Нет. Я же писал выше, зачем так сделано.
@sphera said in Автосохранение сессии:
Авторитет Браузера сильно пошатнется
-
@kurai не все будут разбираться - шатать авторитет браузера или его разработчиков.
Вы объяснили так, что не понятно, чем вкладки во 2 окне менее значимые , чем в 1 ?
У кого в теме галки 1 и 0 ? Расскажите смысл !
-
@sphera said in Автосохранение сессии:
@kurai не все будут разбираться - шатать авторитет браузера или его разработчиков.
Вы объяснили так, что не понятно, чем вкладки во 2 окне менее значимые , чем в 1 ?
У кого в теме галки 1 и 0 ? Расскажите смысл !
Вы так шумите, будто разработчики за ваши деньги напрограммировали не то, что вы заказывали...
-
@kurai зачем вы берете мою цитату, если в ответе нет "смысла" ?
-
@sphera said in Автосохранение сессии:
@kurai зачем вы берете мою цитату, если в ответе нет "смысла" ?
В последних 18 сообщениях нет смысла. Сплошной флуд.
-
@kurai слово "Спрашивать" и является флудом, прямо в браузере.
Вы, как модератор, должны выделить последние 18 сообщений в отдельную тему. Соседи уже нашли ее решение, пока вы , в отличие от них, подбираете оскорбления.
На 4pda указали, что RSS удаляется без спроса. Хоть я ими и не пользуюсь, зато помню , что и там недоработок хватает . Создал ленту и запиши ее адрес отдельно, т.к. в Вивальди ты ее адреса не узнаешь
Возьмите 1 Галку отсюда, и перетащите ее в RSS, где она действительно нужна
-