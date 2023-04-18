@kurai said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:

Opresto просто великолепна!

Да, я именно ее и имел в виду.

@Shpankov, подскажите как регулируется использование иконок из тем других пользователей? Можно ли из той же oPresto взять иконки и утащить в свою тему? Они же, по идее, принадлежат Opera Software?