Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.
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Темы оформления в Vivaldi 6.0 стали ещё лучше! Теперь вы можете создавать собственные иконки для браузера. Проявите креативность и примите участие в конкурсе, чтобы завоевать признание… и призы!
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@Shpankov на странице с темами кто-то уже разместил тему с иконками из всеми любимой оперы(presto). Они и сейчас очень уж хорошо смотрятся.
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@oberkut said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:
@Shpankov на странице с темами кто-то уже разместил тему с иконками из всеми любимой оперы(presto). Они и сейчас очень уж хорошо смотрятся.
Божечки-кошечки!
Opresto просто великолепна!
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@kurai said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:
Opresto просто великолепна!
Да, я именно ее и имел в виду.
@Shpankov, подскажите как регулируется использование иконок из тем других пользователей? Можно ли из той же oPresto взять иконки и утащить в свою тему? Они же, по идее, принадлежат Opera Software?
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@oberkut said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:
@Shpankov, подскажите как регулируется использование иконок из тем других пользователей? Можно ли из той же oPresto взять иконки и утащить в свою тему? Они же, по идее, принадлежат Opera Software?
Можно, если указать источник иконок, откуда взяты. Всё есть в правилах конкурса:
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@Shpankov said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:
@oberkut said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:
@Shpankov, подскажите как регулируется использование иконок из тем других пользователей? Можно ли из той же oPresto взять иконки и утащить в свою тему? Они же, по идее, принадлежат Opera Software?
Можно, если указать источник иконок, откуда взяты. Всё есть в правилах конкурса:
Иконки должны быть созданы вами лично или могут быть модифицированным вариантом свободно доступных иконок из сети, адаптированных для Vivaldi (в этом случае не забудьте указать источник).
А если они не модифицируются?
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@oberkut: хороша только для светлой темы?
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@intersk said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:
хороша только для светлой темы?
Я их переделал под свою темную тему за две минуты. Ничего сложного.
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@kurai said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:
А если они не модифицируются?
Просто указать источник.
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прежде чем икон-паки создавать можно было бы хотя бы сделать возможность колоризовать имеющиеся иконки (например, мне бы хотелось создание письма сделать голубым, а удаление оранжевым и т.д.)
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@intersk said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:
прежде чем икон-паки создавать можно было бы хотя бы сделать возможность колоризовать имеющиеся иконки (например, мне бы хотелось создание письма сделать голубым, а удаление оранжевым и т.д.)
А кто вам мешает это сделать? Берёте тему с кнопками, сохраняете как архив (ПКМ по кнопке загрузки, Сохранить по ссылке). Открываете архив, перекрашиваете кнопки, запаковываете обратно, пользуетесь.
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@kurai я понимаю что вы хотите помочь, но по факту выглядит как издевательство.
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@intersk said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:
можно было бы хотя бы сделать возможность колоризовать имеющиеся иконки
Вам сделали такую возможность.
@intersk said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:
по факту выглядит как издевательство
Почему? Я вас не понимаю.
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@oberkut: Это был я. Соглашусь, это идеальные иконки.
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Жаль, что некоторые иконки нельзя редактировать - те, что внутри адресной строки, иконку корзины и иконку создания новой вкладки
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sedative29rus
@kurai said in Станьте иконой стиля приняв участие в конкурсе иконок.:
победители будут оглашены
Если там очевидного Opresto не будет, можно уверенно говорить о фальсификации
и вбросах в урныголосования.
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Мальчишки и девчонки,
А так же их родители,
Оглашение результатов конкурса "Стань иконой стиля"
Увидеть не хотите ли?
Первое место совершенно неожиданно (на самом деле нет) занял @jugami , создавший прекрасную тему Opresto.
На втором месте @n4ndee с не менее прекрасной темой Retro Pixels.
И замыкает тройку лидеров @nomadic и его сияющая тема Neon Dreams.
Искренне поздравляю победителей и благодарю всех участников за создание столь прекрасных тем!
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А вообще достойны внимания все участники конкурса. Их темы необычны, интересны и оригинальны.
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браузер норвежский, но здесь язык русский