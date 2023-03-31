We will be updating the Forum on Wednesday, 18th of October between 12:30 and 14:30 (UTC) (see the time in your time zone). During this time you may experience some downtime. Thanks in advance for your patience. 🙂
Поисковик You.com не открывается
-
Доброго времени суток.
Хотел потестить поисковик You.com, но постоянно сталкиваюсь с невозможностью пройти проверку безопасности Cloudflare.
Уже пытался запускать в приватном режиме без расширений, чистил куки, пробовал даже через ВПН, но результата нет.
Пробовал в другом браузере – Brave десктопную и мобильную версию, не сразу, но открылось.
Сталкивался ли кто-нибудь? Как решить?
-
xogorxogorich
@devadatta357 said in Поисковик You.com не открывается:
Сталкивался ли кто-нибудь? Как решить?
Потестировал.
С домашнего Ростелекома действительно вечная проверка Клаудфлара. С мобильного Билайна проверка есть, но мгновенно перебрасывает на главную без необходимости нажатия чекбокса, всё норм. Через ВПН нормально заходит с первого раза без проверок.
You.com параноит.
-
@xogorxogorich на десктопе делал точку доступа с Меги и МТС, но все равно не заходит. Через Shadowsocks с сервером для обхода блокировок Рунета тоже не заработало, но через другой получалось без галочки.
-
@devadatta357
У меня только на чистом профиле стабильной версии заходит через ss.
Консоль (F12) вся красная с миллиардом разных ошибок.
-
@xogorxogorich said in Поисковик You.com не открывается:
You.com параноит
Тогда бы не открылся за 28 миллисекунд на Опере безо всяких плясок с впн
-
xogorxogorich
@devadatta357 видимо, не нравятся ему ру IP. Может с них его парсят сильно, а может полусанкции какие-то, или просто прикрыли по гео как нецелевую аудиторию.
C Shadowsocks не работал, сижу через WireGuard с не сильно заезженными IP. Возможно в Вашем случае на Шэдоусоксе IP уже в каких-нибудь спам-базах засвечены, поэтому Клауд к ним тоже плохо относится.
-
devadatta357
@sedative29rus может ли вообще такое быть, чтоб через Cloudflare блокировались подключения определенных регионов?
Такое ощущение, что это вообще какие-то происки самого поисковика, т.к. пару месяцев назад заходил без проблем.
@xogorxogorich said in Поисковик You.com не открывается:
не нравятся ему ру IP
Тоже так думаю, т.к. ни дома, ни на работе не заходит на десктопе.
-
xogorxogorich
@sedative29rus said in Поисковик You.com не открывается:
Тогда бы не открылся за 28 миллисекунд на Опере безо всяких плясок с впн
Хммммм, китаесы денег занесли
@devadatta357 said in Поисковик You.com не открывается:
может ли вообще такое быть, чтоб через Cloudflare блокировались подключения определенных регионов?
Да.
-
@xogorxogorich said in Поисковик You.com не открывается:
китаесы денег занесли
А за ФФ гугл заплатил, да?
Отправьте багрепорт, чтоб Йон тоже проплатил)
-
@xogorxogorich said in Поисковик You.com не открывается:
Хммммм, китаесы денег занесли
На Опере все равно без танцев с бубном поисковики не настроить, так что тут хоть зазаносись.
-
Зашёл с рабочего профиля на снапшоте, притворившись хромом через расширение.
Дискриминация Вивальди.
-
Может как-то связано с тем, что щас ковыряется это дело
-
Semenov-Sherin
А может, это как-то связано с тем, что Cloudflare у нас постоянно блокируют?
-
@Semenov-Sherin но это не увязывается с тем, что в Опере и ФФ такой проблемы нет.
-
xogorxogorich
@sedative29rus said in Поисковик You.com не открывается:
Дискриминация Вивальди.
Через ФФ у меня тоже не пускает с ру IP (кроме моб. билайновских).
P.S. Сейчас ещё проверил в Edge. Нормально пускает с ростелекомовского IP.
P.S.2 Хотя отставить, и через ФФ стал пускать Только Вивальди остался
-
@Semenov-Sherin said in Поисковик You.com не открывается:
А может, это как-то связано с тем, что Cloudflare у нас постоянно блокируют?
@sedative29rus said in Поисковик You.com не открывается:
@Semenov-Sherin но это не увязывается с тем, что в Опере и ФФ такой проблемы нет.
Хотя может немного и связано.
В опере и фф проверка cloudflare проходит автоматом и очень быстро, а в Вивальди нужно тыкнуть галочку - и вот на этом моменте Cloudflare начинает выдавать ошибку 401.
Два в одном получается. Вивальди не проходит автоматический фейс-контроль, а ручной не дайт пройти Сloudflare. Так что ли?
-
Или просто автоматически он не проходит по той же причине.
Тогда возвращаемся в исходное положение.
-
@sedative29rus said in Поисковик You.com не открывается:
Может как-то связано с тем
У меня нет User Agent Brand Masking.
@sedative29rus said in Поисковик You.com не открывается:
Дискриминация Вивальди.
У меня с Twitch еще подобные проблемы были, не проходила авторизация, якобы из-за неподдерживаемого браузера. Хотя насколько знаю, у Vivaldi юзерагент Хрома.
-
iduschiyksvetu
Подтверждаю бесконечную проверку cloudflare в Vivaldi при переходе на you.com. Я.браузер и Firefox открывает нормально без прокси и vpn из России с раздачи трафика сети Мегафон. На ПК и телефоне.
-
Что-то с ним не так...