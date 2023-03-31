@devadatta357 видимо, не нравятся ему ру IP. Может с них его парсят сильно, а может полусанкции какие-то, или просто прикрыли по гео как нецелевую аудиторию.

C Shadowsocks не работал, сижу через WireGuard с не сильно заезженными IP. Возможно в Вашем случае на Шэдоусоксе IP уже в каких-нибудь спам-базах засвечены, поэтому Клауд к ним тоже плохо относится.