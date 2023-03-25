Ошибка при редактировании Заметки с разметкой Markdown в Визуальном режиме
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При редактировании текста Заметки в Визуальном Режиме изменяется код разметки Markdown.
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При этом пропадает часть элементов разметки, описываемые этим кодом.
Рис. 1. Код Markdown и его визуализация.
Пункты на рисунке:
- Заметка
- Код Markdown и его визуализация.
- Включен режим Визуализации.
Рис. 2. Код Markdown после установки галочки на пункте меню «Set permissions».
После того как была поставлена галочка на пункте «Set permissions» в «Task List» (в режиме Визуализации) изменился код MarkDown.
Пропали тэги относящиеся к Раскрывающемуся списку - <Details>, и <Summary>.
И соответственно пропал сам элемент – Раскрывающийся список, вместо него отображается простая структура Списка.
Пункты на рисунке:
- Поставлена галочка.
- Код Markdown изменился.
Рис. 3.1. Раскрывающийся список закрыт. Рис. 3.2. Раскрывающийся список раскрыт. Рис. 3.3. Раскрывающийся список пропал.
Рис. 4.1. Первоначальный код Markdown. Рис. 4.2. Код Markdown после установки галочки в пункте «Set permissions», в Визуальном режиме.
Кажется любые изменения в Визуальном режиме: Например редактирование текста, форматирование и т.д. Приводят к переформатированию кода Markdown.
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sedative29rus
@saay said in Ошибка при редактировании Заметки с разметкой Markdown в Визуальном режиме:
пропал сам элемент – Раскрывающийся список
Чтобы начало отображаться поломанное, пришлось ещё переключиться на другую заметку и обратно.
Тут нужен багрепорт, видимо.
Для ленивых для теста:
<details> <summary>Heading</summary> <ul> <li> markdown list 1</li> <ul> <li> nested list 1 </li> <li> nested list 2</li> </ul> <li> markdown list 2</li> </ul> </details> <br> --- <br> **Task list:** * [ ] Install engine * [ ] Create pages * [ ] Set permissions
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@sedative29rus said in Ошибка при редактировании Заметки с разметкой Markdown в Визуальном режиме:
@saay said in Ошибка при редактировании Заметки с разметкой Markdown в Визуальном режиме:
пропал сам элемент – Раскрывающийся список
Чтобы начало отображаться поломанное, пришлось ещё переключиться на другую заметку и обратно.
Да, действительно после редактирования заметки нужно переключаться.
Переключался на другую заметку на автомате, и даже и не обратил внимания.
Меняется форматирование не только Раскрывающегося списка, но и других элементов. Но при этом они работают, так-как эти изменения в рамках синтаксиса Markdown (его варианты).
Получается, срабатывает Автоформатирование - что тоже востребовано, но лучше, чтобы оно было опциональным - например реализовано специальной кнопкой "Автоформат".
Тут нужен багрепорт, видимо.
Составлю и отправлю.
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@sedative29rus said in Ошибка при редактировании Заметки с разметкой Markdown в Визуальном режиме:
Благодаря этому посту узнал, что работает подсветка синтаксиса кода, в Vivaldi (скопировал пример).
Элемент разметки: ```xml, ```html, или ```javascript и наверное другие.
<details> <summary>Heading</summary> <ul> <li> markdown list 1</li> <ul> <li> nested list 1 </li> <li> nested list 2</li> </ul> <li> markdown list 2</li> </ul> </details>
Спасибо
Думал, что пока еще это не реализовано.
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Багрепорт отправил.
Спасибо за ваше сообщение об ошибке
Спасибо за помощь в улучшении Vivaldi! Ваше сообщение об ошибке получило номер VB-96265, который также будет вам отправлен на указанную вами электронную почту. Вы можете добавить скриншоты и другие данные, ответив на полученное сообщение. Также мы можем связаться с вами при необходимости.
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Поискал - и понял в чем дело.
А дело оказывается в том, что код, который был переформатирован - является кодом HTML.
Соответственно Заметки поддерживают тэги и форматирование HTML.
Можно вставлять как минимум многие из тэгов разметки HTML - форматирование текста (например подчеркивание текста, цветовое оформление текста), таблицы, раскрывающиеся списки и т.д.
Но в данный момент в режиме Визуального редактирования тэги HTML удаляются - возможно как не соответствующие Markdown.
Это работает
То есть разметка HTML в заметках.
То, что есть такая возможность это очень здорово.
Совершенно неожиданно.
Но очень жалко, что как только доходит до редактирования в визуальном режиме - автоформат все это пытается привести к синтаксису Markdown - переформатируя тэги HTML, заменяя их на синтаксические элементы Markdown.
Ведь по сути Менеджер Заметок это и визуальный редактор, не только для форматированного текста Markdown, но и для HTML - можно сразу увидеть визуальный результат HTML кода (например фрагмента содержащего таблицы).
Хотелось бы конечно иметь возможность работать с обоими вариантами - это было-бы просто отлично.
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Знаю простой способ форматирования текста, который отлично смотрится на любом устройстве. Главное он не делает ничего необычного, делюсь ссылкой:
https://markdown69.com/