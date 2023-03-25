При редактировании текста Заметки в Визуальном Режиме изменяется код разметки Markdown. При этом пропадает часть элементов разметки, описываемые этим кодом.

Рис. 1. Код Markdown и его визуализация.

Пункты на рисунке:

Заметка Код Markdown и его визуализация. Включен режим Визуализации.

Рис. 2. Код Markdown после установки галочки на пункте меню «Set permissions».

После того как была поставлена галочка на пункте «Set permissions» в «Task List» (в режиме Визуализации) изменился код MarkDown.

Пропали тэги относящиеся к Раскрывающемуся списку - <Details>, и <Summary>.

И соответственно пропал сам элемент – Раскрывающийся список, вместо него отображается простая структура Списка.

Пункты на рисунке:

Поставлена галочка. Код Markdown изменился.

Рис. 3.1. Раскрывающийся список закрыт. Рис. 3.2. Раскрывающийся список раскрыт. Рис. 3.3. Раскрывающийся список пропал.

Рис. 4.1. Первоначальный код Markdown. Рис. 4.2. Код Markdown после установки галочки в пункте «Set permissions», в Визуальном режиме.

Кажется любые изменения в Визуальном режиме: Например редактирование текста, форматирование и т.д. Приводят к переформатированию кода Markdown.