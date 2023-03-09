"Опаньки... При загрузке этой страницы возникли неполадки"
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..и так после загрузки любой страницы, причем на несколько секунд она нормально показывается, а потом вылетает эта ошибка. Вроде после последнего обновления. Переустановка не помогает.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@fyodorilych said in "Опаньки... При загрузке этой страницы возникли неполадки":
..и так после загрузки любой страницы, причем на несколько секунд она нормально показывается, а потом вылетает эта ошибка. Вроде после последнего обновления. Переустановка не помогает.
К сожалению, появился такой баг на некоторых устройствах - разбираемся. Напишите, пожалуйста, модель своего устройства.
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Hisense U30
Qualcomm Snapdragon 675 (SM6150), Adreno 612.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@fyodorilych Спасибо!
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Проблема решилась, скорее всего после очередного обновления Google-какого-то сервиса, потому что сам браузер не обновлялся перед этим.
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MaxLucky1207
Третий день такая же беда с "Опаньки", как это лечить непонятно, Android 10.